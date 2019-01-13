Türkiye'de öğretmen olmak: Ataması yapılmadı, lokantacı oldu

Zonguldak'ta, Türkçe öğretmeni Bahattin Yılmaz (40), ataması yapılmayınca doğup büyüdüğü beldede aşçılığını kendi yaptığı lokanta açtı. Yılmaz, öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini ancak atanamayınca geçinmek için lokanta açtığını söyledi.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği’nden 2005 yılında mezun olan Bahattin Yılmaz, ağabeyinin yanında nakliye firmasında çalışırken 3 yıl KPSS’ye girdi. Bir türlü ataması yapılmayan Bahattin Yılmaz, askerlik görevini tamamladıktan sonra 2010-2013 yılları arasında ücretli öğretmenlik yaptı. Ardından tekrar KPSS’ye giren, ancak yine atanamayan Bahattin Yılmaz, bu kez özel eğitim rehabilitasyon kurumunda asgari ücretli kurum müdürlüğü yaptı. Aldığı ücret kendisine yetmediği için 1 yıl sonra işi bırakan Bahattin Yılmaz, çok sevdiği mesleğini bırakarak, doğup büyüdüğü merkeze bağlı Karaman beldesinde lokanta açmaya karar verdi. Lokantanın inşaatını, temizliğini kendisi yapan Bahattin Yılmaz, 1,5 yıldır aşçılığını da kendi yaptığı lokantada, müşterilerine çorba ve ızgara çeşitleri servis ediyor.

"ATANAMAYAN ÖĞRETMENİN YERİ DİYORLAR"

Bahattin Yılmaz, öğretmenliği çok sevdiğini ancak mesleğini yapamadığını söyledi. Bir şekilde çalışmak zorunda olduğunu ve lokanta açmaya karar verdiğini belirten Bahattin Yılmaz, şöyle dedi: “Ücretli öğretmen ücretleri çok tatmin etmiyordu. 3 yıl orada görev aldıktan sonra bir süre çalışmadım. 1 yılda özel eğitim merkezinde çalıştıktan sonra da ticarete atılmayı düşündüm. Farklı şeyler vardı ama 2017 Nisan ayında gıda sektörüne girmeye karar verdim. Ardından yaşadığım beldede çorba ve ızgara çeşitleriyle ilgili bir işletmem var. Aşçılığını da kendim yapıyorum. Atanamayan öğretmen böyle yer açmış gidip yemek yiyelim diyenler oluyor.” Öğretmen olduğunu öğrenenlerin şaşırdıklarını anlatan Yılmaz, “Benim de aklıma hiç gelmezdi böyle bir şey. Eski öğrencilerim de müşterilerim oluyor.” dedi. (Zonguldak/DHA)