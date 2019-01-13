Birdal: Türkiye, İnsan Hakları Bildirgesi'nin ilk maddesini aşamadı

Çukurova Kitap Fuarı kapsamında A7 Kitap'ın düzeneği insan hakları konulu, Gazeteci Nazım Alpman'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Akın Birdal konuştu. Türkiye'de insan hakları mücadelesi üzerine konuşan Birdal, 30 maddelik İnsan Hakları Bildirgesi'nin 28 maddesinin insan olmaktan kaynaklı hakları içerdiğini son iki maddenin de bu hak ve özgürlükleri koruyacakların yükümlülüklerini belirlediğini belirterek İnsan Hakları Bildirgesi'nin başlangıcında yer alan "İnsanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Ve insanlar akıl ve vicdanla donatılmışlardır. Birbirlerine kardeşçe davranmalıdır" şeklindeki başlangıç maddesini Türkiye'nin daha aşamadığını söyledi.

"BİRİLERİNE SORARSANIZ ÜLKEDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VARDIR"

Bugünlerde yaşananlara bakarak Türkiye'nin insan haklarındaki durumuna dikkat çeken Birdal, "Bir kaç gün önce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Türkiye'de basın özgürlüğü gözler önüne serildi. 8 Ocak Metin Göktepe'nin işkence ile öldürüldüğünü yaşadık. Bir hafta sonra Hrant Dink'in göz göre göre sosyalist, Ermeni ve gazeteci kimliğinden dolayı katledilmesinin yıl dönümü. 24'ünde de Uğur Mumcu katledilmiştir. Ama birilerine sorarsanız ülkede basın özgürlüğü vardır" dedi.

"BATI TÜRKİYE'DE OLUP BİTENLERİ İZLİYOR"

Tek kutuplu dünyada emperyalist kapitalist dünyanın yargı, hukuk kurallarına kadar her şeye egemen hale geldiğini dile getiren Birdal, sözleşme insan hakları konusunun kimsenin iç işi olmadığını söylemesine rağmen AİHM'nin Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu ile ilgili kararından sonra bu karara Türkiye'nin uymaması karşısında yaptırımlar yerine "Türkiye'de olup bitenlerden endişe duyuyoruz" demekle yetindiğini söyledi. Birdal, Uluslararası topluluğun ekonomik, emperyalist çıkarlar uğruna insanlığın ortak değerlerinden uzaklaştığını ifade etti. Halkın iradesiyle seçilen 85 belediye başkanının cezaevinde olduğunu dile getiren Birdal, "Nerede demokrasi, nerede batı?" dedi.

"YEREL SEÇİMLERİ ORTAKLAŞTIRMAK GEREKİYOR"

Yerel seçimlerde kimin başkan olacağının önemi olmadığını söyleyen Birdal, Türkiye'de demokrasi için nasıl bir sonuç çıkacağının önemli olduğunu belirterek "Yerel seçimler ortaklaştırmak gerekiyor" dedi. YSK’nın yargı kurumu değil de bürokratik bir kurulmuş gibi görevinin uzatıldığını söyleyen Birdal, YSK'nın adil davranacağına nasıl inanacağız? "diye konuştu.

"LEYLA GÜVEN'E SES OLMALIYIZ"

İşkencenin sistematik olarak devam ettiğini söyleyen Birdal," 400 küsür ağır hasta mahpus var. Ve nefret var" dedi. Açlık grevinde 67 güne ulaşan Leyla Güven'in durumuna dikkat çeken Birdal, "Öcalan'a yönelik işlenen Anayasa suçuna karşı bu eylem yapılıyor. Leyla Güven'in bu direnişi adalet, barış, hukuk ve gelecek adına. O nedenle herkes bugün Leyla Güvene ses olmalı, vicdan olmalı" dedi. (Adana/EVRENSEL)