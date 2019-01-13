Kılıçdaroğlu: Yıldırım'ın açıklamasını Zaytung'a bırakıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın “Seçim siyasi bir faaliyet değil” açıklamasını değerlendirmeyi Zaytung’a bıraktığını belirterek, “Seçim siyasi faaliyet değil de nedir Allah aşkına?” dedi.

Kılıçdaroğlu, Ordu Büyükşehir adayı olarak eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in isminin gündeme gelmesi konusunda ise “İdris Bey gelip aday olduğu zaman tabanımızdan gelecek tepki belli. Kalkıp da kendi tabanımızı küstürme gibi bir lüksümüz yok. Büyük ölçüde bizim dışımızda gelişen bir olay. Aslolan bizim MYK ve PM’mizin alacağı karardır” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, genel merkezde bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın aktardığına göre; Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

"SEÇİM SİYASİ FAALİYET DEĞİLDİR" DE NEDİR ALLAH AŞKINA

- (Yıldırım’ın ‘Seçim siyasi bir faaliyet değil’ açıklaması) Ben bu değerlendirmeyi Zaytung’a bırakmak isterim. Siyasi faaliyet değil de nedir Allah aşkına? (Yıldırım’ın itirazların YSK’ye yapılması açıklaması üzerine) YSK, yandaş seçim kurulu oldu. YSK’den mutlaka gayri resmi görüş ve güvence alınmıştır. ‘Size başvurduklarında ne yaparsınız?’ diye sorulmuş ‘Meraklanmayın’ denilmiştir. YSK hukuka uygun hiçbir karar almıyor. Alamaz da. Çünkü YSK’nin iradesi yok; irade sarayda. YSK’nin bu pozisyonunu bildikleri için üyelerinin sürelerini uzattılar. YSK en son cezaevleriyle ilgili bir karar aldı. Bugüne kadar alınanların tam aksine bir karar aldı. Neden? Söz konusu YSK kararı görüşüldüğünde, üyelerin önünde Adalet Bakanlığı’nın yaptığı çalışmanın sonuçları vardı; hangi cezaevinde hangi partiye ne kadar oy çıkmış diye.

İMAMOĞLU'NUN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

- (İmamoğlu’nun Erdoğan’ı ziyaretine yapılan eleştirilerin anımsatılması üzerine) Ekrem Bey şöyle bir açıklama yaptı: ‘Ben İstanbul’a hizmet etmiş eski belediye başkanlarına gideceğim.’ Erdoğan da belediye başkanlığı yaptı ona da gitti. Ayrım yapmamak gerekiyor. Her partiden belediye başkanlığı yapanlar vardı, onların görüşlerini almaya gitti. Erdoğan’a da bu çerçevede gidildi. Gidilebilir yani... Görüşmede İstanbul ile ilgili gözlemlerini, düşüncelerini aktarıyor. O yüksek binaların doğru olmadığını... O da zaten doğru olmadığını söylüyor...

İDRİS NAİM ŞAHİN'İN ADAYLIK SÖYLENTİLERİ BİZİM DIŞIMIZDA GELİŞEN BİR OLAY

- (İdris Naim Şahin’ın aday olacağı iddiası) İdris Naim Şahin Bey, Ordu’dan aday olmak ister mi bilmiyoruz. Sonuçta o da uzun yıllar bakanlık yapmış birisi. Bizim dünyaya bakışımız belli. O çerçevede bizim Ordu’dan oy almak için kendi tabanımızı da küstürmeyecek şekilde aday belirlememiz lazım. Tabanımızın da oy verdiği, CHP’lilerin dışında gerçekten de demokrasiyi savunan, Ordu’ya geldiği zaman Ordu’yu yöneteceğini düşünen bir adayı bulmamız lazım. Dolayısıyla biz kendi aramızda MYK’da oturup da İdris Naim Şahin’i konuşmadık, tartışmadık. Dar alanda birisi arkadaşlarımıza önermiş olabilir. Kalkıp da kendi tabanımızı küstürme gibi bir lüksümüz yok. Büyük ölçüde bizim dışımızda gelişen bir olay. Aslolan bizim MYK ve PM’mizin alacağı karardır. (HABER MERKEZİ)