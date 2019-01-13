13 Ocak 2019 11:16
'Hunililer', Ezel Akay yönetmenliğinde ilk kez tiyatro sahnesine çıktı
Karikatürist Yiğit Özgür’ün sevimli delileri “Hunililer”, Ezel Akay yönetmenliğinde tiyatro izleyecisi ile buluştu.
'Hunililer' | Fotoğraf: Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Yiğit Özgür'ün çok sevilen deli karikatürleri "Hunililer" Ezel Akay'ın yönetmenliğindeki oyunla prömiyerini yaptı.
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Hunililer”in dün akşam artısahne Mecidiyeköy’de gerçekleşen prömiyerine, Bennu Yıldırımlar, Selen Seyven, Alper Kul, Özgür Emre Yıldırım, Güner Özkul, Kerem Atabeyoğlu, Levent Güner gibi isimler katıldı.
Sahneden taşan “Hunililer”, oyuna gelenleri fuayede karşılarken birbirinden renkli ve eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.
“Hunililer”, 19 Ocak 2019 Cumartesi ve 25 Ocak 2019 Cuma akşamları saat 20.30’da yine artısahne Mecidiyeköy’de sahnelenecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)