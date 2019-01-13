Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar 6'ncı haftasında
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da '5 milyondan yalnızca biri' sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı eylemler 6. haftasında da devam etti.
Fotoğraf: Milos Miskov/AA
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 6 hafta önce başlayan, "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar, bu hafta da devam etti.
Eyleme katılan on binlerce kişi, Sırbistan ve eski Yugoslavya bayraklarının yanı sıra "Halkın yanındayız", "5 milyon kişiyiz", "Uyan Sırbistan" yazılı dövizler taşıdı.
Cuma günü ülkenin güneyindeki Nis şehrinde de binlerce kişinin katıldığı bir protesto düzenlenmişti.
Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, altı hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başlamıştı. Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal çubukla vurularak yaralanmıştı.
Muhalefet kanadının aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı. (AA)