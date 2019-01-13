Çin'de maden ocağındaki göçükte 21 işçi yaşamını yitirdi
Çin'de kömür madeninde yaşanan göçükte 21 işçi hayatını kaybetti. Kaza sırasında ocakta bulunan diğer 66 işçi kurtarıldı.
Fotoğraf: Pixabay
Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 21 işçi hayatını kaybetti.
Global Times'ın haberine göre, ülkenin Şaanşi eyaletinin Şınmu kentindeki Baiji Mining Co. Ltd. şirketi tarafından işletilen Liciagou kömür madeninde dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi.
Kaza sırasında çalışan 87 işçiden 66’sı kurtarılırken, mahsur kalan 21 işçinin cesetlerine ulaşıldı.
Kazanın nedenine ilişkin soruşma başlatıldı. (DIŞ HABERLER)
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