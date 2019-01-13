Lefter Küçükandonyadis, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

Fenerbahçe'nin ve Türkiye futbolunun efsane futbolcusu, "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, ölümünün 7. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma törenine; Lefter’in ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, Divan Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyeleri, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, Fenerbahçeliler Derneği (Feder) Başkanı Şahin Gönülcü, eski sporcular ve taraftarlar katıldı. Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ile eski futbolcu Ogün Altıparmak, törende kısa birer konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü ayrıca sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak "Yerin hiçbir zaman dolmayacak" dedi. "EfsanelerÖlmez" etiketli videoda, Lefter Küçükandonyadis'in Fenerbahçe formasıyla attığı gollerden bazılarına yer verildi.

Fenerbahçe'de 1947-1951 ve 1953-1964 yıllarında forma giyen efsane futbolcu kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Sadece Fenerbahçe'nin değil, A Milli Futbol Takımı'nın da efsanesi olan Lefter Küçükandonyadis'in ismi bu sezon Spor Toto Süper Lig'e verildi. (SPOR SERVİSİ)

Lefter Küçükandonyadis kimdir?

Ufaklık sana emanet Lefter Abi...