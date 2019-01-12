TİP: Kayyım politikalarına karşı HDP’yi destekleyeceğiz

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş açlık grevinde olan Leyla Güven’in sesinin duyulması gerektiğini ve ayrıca kayyım politikalarına karşı HDP’yi destekleyeceklerini söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Van İl Örgütü'nün yeni binasının açılışında konuşan Erkan Baş, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş, "Kürt illerinde HDP’nin kayyım gaspına karşı çıkartacağı yerel yönetici adaylarının tamamının TİP tarafından 31 Mart seçimlerinde desteklenmesi kararı alınmıştır. Halkın seçtiği belirlediği yöneticilerin rejimin karakterini yansıtır biçimde zorla baskıyla, görevden alınması, tutuklanması bunların yerine devletin memurlarının atanması bu ülke emekçilerinin, yoksullarının, kabul edebileceği bir şey değildir" dedi.

MA'da yer alan habere göre Baş, "Elimizden geldiğince gücümüz yettiğinde her yerde kayyımların sökülüp atılmasında HDP’li arkadaşlarımızla omuz omuza yan yana bir mücadele süreci olarak tarif edeceğiz 31 Mart seçimlerini” ifadelerini kullandı.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevi eylemine de değinen Baş, “Güven şuan açlık grevinde ve kritik bir duruma girdiğini hepimiz görüyoruz. Bu meseleyi sadece Hakkarililerin meselesi değil, Türkiye’de yaşan tüm halkların meselesi olarak görüyoruz. Güven’in sesini duymalıyız. Talepleri bir an önce karşılanmalı” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)