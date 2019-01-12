12 Ocak 2019 18:46Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ocak 2019 20:20
Maraş'ta kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi
Maraş'ta kanalizasyon çalışması sırasında göçük yaşandı. Göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir/AA
Maraş'ta bir inşaatın kanalizasyonunda çalışma sırasında meydana gelen göçükte kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'ndeki kanalın içine girdikleri sırada göçük yaşanması sonucu işçiler Adem Yıldız (30) ile Afganistanlı Necmullah Penceri (25) toprak altında kaldı.
AA'nın haberine göre itfaiye ve AFAD ekiplerince toprak altından çıkartılan yaralı işçiler, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı işçilerden Necmullah Penceri, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adem Yılmaz'ın tedavisi ise sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)