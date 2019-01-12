Susurluk Çayı taştı, mahsur kalan 7 köpekten 4'ü kurtarıldı
Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle sel sularının bastığı bir bağ evinde mahsur kalan 7 köpekten biri yaşamını yitirdi. Köpeklerden 4'ü kurtarıldı.
Fotoğraf: Ender Durmaz/DHA
Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle sel sularının bastığı bir bağ evinde mahsur kalan 7 köpekten biri yaşamını yitirdi. Köpeklerden 4'ü kurtarıldı. Kaybolan 2 köpeği arama çalışmaları sürüyor.
Susurluk Çayı yoğun yağışlar nedeniyle taştı. İlçenin Karşıyaka Mahallesi'ndeki bazı bölgeleri sular altında kaldı. Çağlar Çetin'e ait boş durumdaki bağ evini de sel suları bastı. Ev sahibi Çetin, bağ evinde bulunan 7 köpeğinin kurtarılması için yardım istedi.
DHA'nın aktardığına göre olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Botlarla bağ evine ulaşan ekipler, 7 köpekten 4'ünü kurtardı. 1 köpeğin yaşamını yitirdiğini belirten ekipler, kayıp 2 köpeğe ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. (HABER MERKEZİ)