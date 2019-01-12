Diyarbakır'da Leyla Güven için cezaevine yürümek isteyen kitleye engel
66 gündür açlık grevi eyleminde olan Leyla Güven'in tutuklu bulunduğu cezaevine yürümek isteyen kitleye polis müdahale etti.
Fotoğraf: MA
Tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevinde 66 gündür süresiz – dönüşümsüz açık grevini sürdüren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Toplum Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in duruma dikkat çekmek amacıyla cezaevine yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale etti.
Aralarında Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ ve Musa Farisoğullları'nın da bulunduğu yüzlerce kişi, HDP il binasından Güven'in tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne doğru yürüyüşe geçti.
MA'nın haberine göre sabah saatlerinden itibaren HDP il binası önünde bekleyen polisler, HDP’li vekilleri kalkanlarla çembere alarak yürüyüşü engellemek istedi.
Çıkan arbede sırasında Milletvekilleri Musa Farisoğulları, Dersim Dağ ve Remziye Tosun darbedildi.
Polisin yürüyüşü engellemesi üzerine kitle il binasına geçti. Polisin il binası önündeki bekleyişi sürüyor. (HABER MERKEZİ)
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