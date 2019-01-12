ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Suriye'den çekilme açıklaması

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçelerini anlıyoruz" dedi.

Pompeo, Orta Doğu'da varlıklarının devam edeceğini de belirterek, "Müttefiklerimize bölgeden çekilmeyeceğimizi söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Türkiye’de yaptığı bir dizi görüşmelerden sonra Pompeo, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştü. 5 Şubat’ta da Türkiye’den bir heyet ABD’ye gidecek.

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KAŞIKÇI CİNAYETİ

ABD'nin önceliğinin terör örgütü DEAŞ'ı ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Pompeo, bunu da bölgedeki müttefikleriyle iş birliği içerisinde gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişkilerin gazeteci Kaşıkçı cinayetiyle sınırlandırılmasının mümkün olmadığını da söyleyerek, "Suudi Arabistan, ABD'nin önemli müttefikidir ve iş birliğimiz devam edecektir" diye konuştu.

İRAN AÇIKLAMASI

Daha önce Polonya'da İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Ortadoğu zirvesi yapılacağını duyuran Pompeo, "İran halkının, rejimin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu bilmesi gerekir. İran halkının sesini duymak istiyoruz. İran halkının, onlar için onurlu bir hayat istediğimizi bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)