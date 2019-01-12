Emekliler maaşlarına yansıtılan enflasyon farkını protesto etti

Tüm Emekliler Sendikası Samsun Şubesi, emekli maaşına enflasyonun altında artış yapılmasını protesto etti.

Samsun İstiklal Caddesi Akbank önünde bir araya gelen Tüm Emekli Sen üyeleri, yaptıkları basın açıklaması ile emekli maaşına enflasyonun altında artış yapılmasını protesto etti.

Basın açıklamasını okuyan Tüm Emekli Sen Samsun Şube Başkanı Ali Yılmaz, TÜİK’in 2018 enflasyonunu yüzde 20.30 alarak açıklandığını belirterek buna karşılık kamu emekçileri ve emeklilere yüzde 6.7 oranında enflasyon farkı yansıtıldığını dile getirdi. Masa başı oyunlarıyla açıklanan rakamların her geçen gün yoksullaşan milyonlarca emeklinin yaşadığı ve giderek derinleşen krizi açıklamak için yeterli olmadığını ifade eden Yılmaz, “Devletin vergilerde yeniden değerleme oranı yüzde 23’ün üstündeyken köprülerde yüzde 43 oranında zam yapılırken enflasyonun yüzde 20.36 olduğuna bizleri inandıramazsınız. İğneden ipliğe tüm tüketim maddelerine elektrik ve doğal gaza ardı ardına yapılan zamlarla yaşanan gerçek enflasyon yüzde 50’leri aşmıştır. Emeklilere yaşanan gerçek enflasyon oranında ve ekonomik büyüme oranları da dikkate alınarak artış yapılmalıdır. Emekli ve emekçilerin sırtında saltanatlarını sürdürenler bilin ki biz emekliler açlık sınırının altında geliri yüzde 10’luk adaletsiz maaş artışlarını kabul etmiyoruz. Biz emekliler torunlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakma mücadelesinden emekli olunmayacağını bilinci ile temel tüketim maddelerine zam yapılmamasını, yapılan zamların geri alınmasını talep ediyor ve hiçbir sorumluluğu olmadığı halde krizin yükünü ısrarla ezilenlere emeklilere ödetmek istemesine karşı mücadele edeceğiimizi ilan ediyoruz’’ diye konuştu. (Samsun/EVRENSEL)