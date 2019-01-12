AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin Kocaeli adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli adaylarını açıkladı. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan şunları söyledi:

“Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Kocaeli'de, ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın.

Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 10 bin civarındadır. Bunların hepsi gerçekten çok ciddi rakamlardır. Şayet bu değişimleri doğru şekilde takip edip milletimizin gönlüne girebilirsek seçim sonuçlarında belirleyici bir etkiye yol açabiliriz.

Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin, proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz.

Dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir.

Biz ülkemizi ve milletimizi bir üst lige çıkarmakta kararlıyız. İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu açıklamayı yaptı. '2030 yılında Amerika üçüncü sıraya, Türkiye ise beşinci sıraya yükselecek' dedi.

Güya Arap Baharı'nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar.

Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı, bugün Suriye'de o terör koridoru da kurulmuştu, Irak paramparça edilmişti, Filistin, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı.

Türkiye'yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak. İşte o gün terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar ama iş işten de geçmiş olacak.”

AKP’NİN KOCAELİ ADAYLARI

Erdoğan konuşmasının sonunda Kocaeli'de AKP'den aday olacak isimleri açıkladı: