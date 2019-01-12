Tarsus'ta hasta tutuklu “toplum için tehlikeli” denilerek bırakılmıyor

İHD Adana Şubesi Hapishane Komisyonu Tarsus Cezaevinde kalan 24 yaşındaki hasta tutuklu Orhan Alkış için basın açıklaması gerçekleştirdi. İnönü Parkı’nda bir araya gelen İHD’liler omirilik zedelenmesine bağlı felçli halde cezaevinde tutulan Alkış’ın serbest bırakılmasını istedi. Basın açıklamasına Alkış’ın anne babası da katıldı.

ANNE ALKIŞ: OĞLUMUN DURUMU İYİ DEĞİL, SERBEST BIRAKILSIN

Oğlunun cezaevinden hastaneye götürülürken askerler ve gardiyanlar tarafından darbedildiğini söyleyen anne Hezal Alkış, “Oğlumun durumu iyi değil. Cezası olabilir. Tedavisini olsun, yine cezasını çeksin. Yazıktır. Daha 24 yaşında. Yetkililere sesleniyorum. Oğlumun bırakılmasını ve tedavi edilmesini istiyorum” dedi.

“YATAĞA BAĞLI YAŞAYAN BİR HASTA NASIL TEHLİKELİ OLABİLİR?”

Basın açıklamasını okuyan komisyon başkanı Nejat Okay, yatağa bağlı olarak yaşayan ve diğer tutukluların yardımı ile yaşamını sürdüren Alkış hakkında düzenli tedavi görmesi durumunda iyileşeceğinden doktorların umutlu olmasına rağmen yaklaşık 1 yıl önce Cumhuriyet Savcılığı’nın ‘'Toplum için tehlikeli olduğu’ gerekçesi ile yeniden cezaevine götürüldüğünü söyledi. Yatağa bağlı yaşayan bir hastanın toplum için tehlikeli olduğunu kabul etmenin mümkün olmadığını söyleyen Okay, hasta tutukluların tahliyesinde bu maddenin ve Adli Tıp Kurumu şartının kaldırılmasını istedi.

“ADLİ TIP KURUMU’NDAN GELECEK RAPRUBEKLEMEK ZORUNDA”

Hapishane koşullarının tedavi imkanını engellediğini dile getiren Okay, “Bir yıl önce Adli Tıp kurumu, Orhan Alkışın hayatını yalnız idame ettiremeyeceğini belirtmesine rağmen Orhan Alkış'ın infaz erteleme talebini geri çevirmiştir. Orhan Alkışın sağlık koşullarının daha da kötüye gitmesi nedeniyle cezanın infazının ertelenmesi ve salıverilmesi talebiyle Cumhuriyet Savcılığına yeniden başvuru için Adli Tıp kurumundan gelecek raporu beklenmektedir. Orhan Alkışın sağlığına kavuşması ve yeniden yürüyebilmesi için hastane koşullarında tedavi hizmeti alması gerekmektedir ve tamamen yatağa bağlı bulunan bir kişinin toplum için tehlikeli olduğunu kabul etmek mümkün değildir” dedi.

“ADLİ TIP KURUMU ÜNİVERSİTELERİN ÜSSÜ DEĞİLDİR”

Cezanın infazının ertelenmesi ve salıverilmesi talebiyle Cumhuriyet Savcılığına yeniden başvuru için Adli Tıp kurumundan gelecek raporu beklendiğini dile getiren Okay, “Cumhurbaşkanının Anayasanın 104’üncü maddesindeki yetkisini kullanmasında Adli Tıp Kurumu (ATK) ihtisas raporuna ihtiyaç bulunmadığını dile getiren Okay, “Yasal zorunluluk olmadığı halde üniversitede istihdam edilmiş uzmanlar CMK 64/3 madde uyarınca bilirkişi olarak kabul edildiği halde üniversite raporları test edilmek üzere ATK kurumuna gönderilmektedir. ATK üniversitelerin, bilimsel, akademik veya idari üstleri değildir. ATK, siyasi iktidarı koruyan ve kollayan bir rol üstlenmektedir. Bu uygulamaya derhal son verilmelidir” dedi. (Adana/EVRENSEL)