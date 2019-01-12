Keçiören’de Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi

Ankara'da Emek Partisi Keçiören İlçe Örgütünün çağrısıyla Evrensel ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde düzenlenen kahvaltıya sendika ve demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra muhtar adayları da katıldı. Etkinlikte konuşan Evrensel Gazetesi Ankara Muhabiri Birkan Bulut, krize karşı mücadelenin ve gazetecilere yönelik baskıların arttığı bir dönemde dayanışmanın daha da önemli bir hale geldiğini söyledi. Siyasi ve mali kuşatmaya rağmen Evrensel'in işçi ve emekçilerin mücadele kürsüsü olmak için çaba harcadığını belirten Bulut, krizin faturasının emekçilere ödetilmesine ve tek adam rejiminin inşasına karşı Evrensel'e daha güçlü omuz verilmesi gerektiğini söyledi.

Emek Partisi Ankara İl Başkanı Fikret Aslan ise, "Krizin etkileri nedeniyle oy kaybedeceğinden kaygılanan iktidar, yerel seçimler öncesinde kesenin ağzını açtı" dedi. Krizle birlikte giderek artan işsizlik, yoksulluk ve zamlara karşı Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde emekçilerin mücadele ettiğini kaydeden Aslan, krize ve siyasal gericiliğe karşı verilen çeşitli mücadelelerin birleşerek güçlenmesi gerektiğini dile getirdi. Etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi. (Ankara/EVRENSEL)