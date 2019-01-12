AKP Genel Başkan Yardımcısı insan hakları ihlallerini görmedi

AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Ege Bölgesi İnsan Hakları Başkanları Toplantısı için Afyonkarahisar'a geldi. AKP Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İl Başkanı Hüseyin Sezen, AKP Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ile birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı makamında ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Usta ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnsan haklarının Türkiye'de ihlal edildiği yönündeki eleştirileri değerlendiren Usta, şunları söyledi:

“İnsan hakları ihlali denince, somut, söylenebilecek bir iki tane olay bile gündeme getiremiyorlar. Türkiye insan hakları noktasında pek çok Avrupa ülkesinin ve ABD'nin, kendisini özgürlük ve insan hakları noktasında ileri olarak niteleyen pek çok ülkenin standartlarının üzerindedir şu an. O yüzden insan hakları ihlalinin olduğunu söylemek aslında Türkiye'yi farklı ülkelerle kıyasladığınız zaman mümkün değil. O yüzden Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu söylemek artık abesle iştigaldir.” (DHA)