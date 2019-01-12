İletişim Dekanından habere sansür: Röportajı sildirdi, siteyi kapattı

Akdeniz Üniversitesi, yeni bir sansürün adresi oldu. İletişim Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarına yer veren AKİL adlı sitede, iki ay önce Gazeteci Barış Yarkadaş ile İsmail Saymaz’la yapılan röportajlara yer verildi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ahmet Ayhan, bunun üzerine her iki röportajı da sitenin sayfasından sildirdi. Bu uygulama kamuoyunda tepkiyle karşılanırken Dekan Ayhan bu kez de sitenin yayınlarına son verdirtti.

Konuyu sosyal medya hesabından duyuran CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, sansüre tepki göstererek şu bilgileri paylaştı:

“Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ahmet Aydın, öğrencilerin benimle ve @ismailsaymaz‘la yaptığı röportajı okulun sitesinden sildirdi. Bu da yetmemiş olacak ki; öğrencilerin çalışmalarına yer veren Akdeniz İletişim Haber Ajansının sitesinin yayınını da durdurdu! AKİL olarak da bilinen ajans için haber yazan, fotoğraf çeken ve video yayımlayan öğrenciler artık bu imkandan mahrum... ‘Dekan belki bu yanlıştan döner’ diye 30 gündür bekliyorum. Ancak ne yazık ki; Dekan yanlışta ısrar ediyor ve öğrencilerin bilgi verme hakkını gasbediyor. Bahsi geçen sitenin adresi. Bu: akilhaberajansi.net. Öğrenciler artık yaptıkları haberleri yayımlayacak bir mecra bulamıyor. Site son iki aydır güncellenmiyor. Öğrencilerin suçu ise çok büyük: Benimle ve İsmail Saymaz’la röportaj yapıp yayımlamak...” (HABER MERKEZİ)