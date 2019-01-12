Gümüşhane'de ücretleri ödenmeyen maden işçileri eylem yaptı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde özel bakır madeni şirketinde çalışan yaklaşık 150 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıklarını ve tazminatsız işten çıkarılmak istendiklerini söyleyerek eylem yaptı. Fatih Parkı’nda bir araya gelen işçiler burada açıklama yaparak haklarının bir an önce ödenmesini istedi.

Maden şirketi çalışanı Ernail Karson, paralarını alamadıklarını belirterek, “Bizlere ücretsiz izin talebinde bulundular. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Ücretsiz izni kabul etmediğimiz için de bizlere işten çıkış vermek için kâğıt gönderdiler. Kâğıtta sadece ücretsiz izni kabul edip etmediğimiz soruluyor. Bizlere çıkış vermek istiyorlar ama herhangi bir haktan yararlanamıyoruz. 3 aydır maaş alamıyoruz; geçim sıkıntısı yaşıyoruz, kredi kart borçlarımız var, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Herhangi bir yetkilinin ilgilendiği de yok” dedi.

İşçilerden Şevki Akıntürk de "Benden önceki dönem de bu sıkıntıları insanlar çekmiş. Bizlere herhangi bir resmi açıklama yapmıyorlar. Bizi kurumun önüne çağırıyorlar. Soğukta bekletip, elimize bir kâğıt verip, 'Bunu imzalayın' diyorlar. Hepimiz yasal sürecin farkındayız. Çalışırken bize faydanız olmadı, bari batıyorken bir faydanız olsun. Bu insanlar işsizlik maaşından yararlansın. Bizlere tazminat da vermek istemiyorlar” diye konuştu. (Gümüşhane/DHA)