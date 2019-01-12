12 Ocak 2019 14:50
Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ocak 2019 19:24

Okul müdüründen kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı

Sincan’da Akşemsettin İlkokulu müdürü öğretmenlere önce topuklu ayakkabının caiz olmadığı yönünde yazı gönderdi, sonra topuklu ayakkabıyı yasakladı.

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Okul müdüründen kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı yasağı

Görsel: Okul Müdürü Mehmet İpek'in kadın öğretmenlere topuklu ayakkabıyı yasakladığını belirttiği resmi yazı

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    Ankara Sincan’da Akşemsettin İlkokulu müdürü kadın öğretmenlere önce kadınların topuklu ayakkabının caiz olmadığı yönünde yazı gönderdi sonra da topuklu ayakkabıyı yasakladı.

    Ankara Sincan’da Akşemsettin İlkokulu müdürünün, kadın öğretmenlere topuklu ayakkabı giyme yasağı getirdiğini söyleyen CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, olaya sert tepki gösterdi. Taşcıer şunları söyledi: “Okul müdürü öncelikle kadın öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymelerinin dinen caiz olmadığını içeren bir metni öğretmenlere gönderiyor, ardından da resmi yazı ile topuklu ayakkabı giyen öğretmenlere uyarı yazısı yazıyor. Bu akıl dışı uygulamayı yapan okul müdürü derhal görevden alınmalıdır.”

    Akşemsettin İlkokulu müdürünün öğretmenlere gönderdiği, topuklu ayakkabının caiz olmadığı yönündeki yazı | Fotoğraf: CHP

    TOPUKLU AYAKKABI KİMİ NEDEN RAHATSIZ EDER

    Taşcıer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın böyle zihniyetlerle uğraşması gerektiğini söyleyerek, “Kadınların topuklu ayakkabı giymesi kimi niye rahatsız eder acaba? Bu okulların başka sorunu mu yok acaba da müdür bey kadınların ayakkabısına takmış kafayı? İnanılmaz bir durum, insan hem üzülüyor hem de dehşete düşüyor.” ifadelerini kullandı.

    "BU AKIL, KADINI EVE HAPSETMEK İSTEYEN AKILDIR"

    “Bu uygulama kadınlara olan düşmanlığın ifadesidir” diyen Taşcıer, “Bu ara çok sık kullanılıyor “zulüm” kelimesi. Bir insana istemediği halde su bile içirseniz bu bir tür işkencedir. Kadınların giyimine, saçına, makyajına, rujuna aleni bir biçimde hem de fetva verip, üstüne de resmi yazı göndererek müdahale ediliyor. Bu akıl kadını eve hapsetmek isteyen akıldır. Kadına oy verilmez diyen sözde akademisyen ile bunun ne farkı var? Bu akıldan öğrencilere fayda gelmez. Bunlar kız öğrencilerin okumasına da karşı çıkarlar!” dedi.

    "KUTUPLAŞMANIN GELDİĞİ SON NOKTA"

    Taşcıer, “Bakın kurguya dayalı bir olaydan, sanatçı Deniz Çakır olayı gibi ya da tamamen yalan olduğu anlaşılan Kabataş uydurması gibi bir olaydan bahsetmiyoruz. Resmi belgeyle topuklu ayakkabı giyen kadınlara yasak uygulanıyor. Kim ne giyer ne yer ne içer kendi tercihidir, kendisini ilgilendirir. ‘Ama’ demeden, kadını kıyafeti üzerinden değerlendiren herkese aynı davranılmalı. İktidar bunu oy devşirme aracı olarak kullanmaktan vazgeçip eşit yurttaşlık temelinde hareket ederse ve demokrasiye, özgürlüklere inanırsa sorun çözülür. Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum. Kutuplaşmanın geldiği son nokta topuklu ayakkabı giyen kadınlar, giymeyen kadınlar. Bu olay resmen trajikomik bir olaydır ve derhal duruma müdahale edilmelidir. Böyle akıl dışı bir uygulama olmaz! Ülkenin başkentinde öğretmenin ayakkabısına yasak getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın vizyonu bu mu? Bunu durup izleyeceğimizi sanmasınlar! Bu müdür hakkında soruşturma açılmalı ve derhal görevden alınmalıdır.” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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