Edremit'te Metin Göktepe anması yapıldı
Edremit Emek Partisi, Altınoluk'ta Metin Göktepe anması gerçekleştirdi: Bugün Metin'i anmak Evrensel'e sahip çıkmakla mümkündür.
Fotoğraf: Evrensel
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Metin Göktepe anması yapıldı.
Edremit Emek Partisi tarafından Altınoluk Alevi Kültür Derneği lokalinde Metin Göktepe anması gerçekleştirildi. Anma programında Emek Partisi ilçe yöneticisi Mehmet Tank, Metin Göktepe'nin hayatını ve katledilme sürecini anlattı. Katledilen gazeteciler içinde ilk defa Metin'in katillerinin cezalandırıldığını hatırlattı. Tank, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan'ın Metin'in mezarı başında yaptığı konuşmasını okudu. Bugün Metin'i anmanın Evrensel'e sahip çıkmakla mümkün olacağını belirtti.
Metin için hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından şiirler okundu. Anma programı İbrahim Tumay tarafından seslendirilen ezgilerin ardından anma sona erdi. (Balıkesir/EVRENSEL)
Metin Göktepe, katledilişinin 23. yılında mezarı başında anıldı
Metin Göktepe, katledilişinin 23. yılında mezarı başında anıldı