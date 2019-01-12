"Ömürlük büyükelçilik unvanı" düzenlemesine CHP’den tepki

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan 71 maddelik Kanun Teklifi'nin görüşmeler sırasında söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin bu unvanının Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam etmesinin önünü açan maddeye tepki gösterdi.

Meclis’e sunulan Torba Kanun Teklifi’nin toplumun kanayan yaralarına hiçbir çözüm sunmadığını belirten Çakırözer, “Bu pakette kamu emekçilerinin beklediği 3600 ek gösterge yok. Atanamayan yüz binlerce öğretmene müjde yok. Emeklilikle yaşa takılan yüz binlere umut yok ama bu pakette ulufe gibi dağıtılacak büyükelçilik unvanları var. Memleketin bunca sorunu varken ulufe gibi büyükelçilik dağıtılmasının gerekçesi nedir? Büyükelçi yaptığınız onlarca milletvekili yetmedi mi? Bu tek adam diplomasisinden, keyfî büyükelçi atamalarından vazgeçilmelidir, Dışişleri Bakanlığımız her türlü siyasi müdahaleden uzak tutulmalıdır” dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 71 maddelik Torba Kanunun 12. Maddesi ile Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı, Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı sürece devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı ve bazı bakanlıklara ilişkin düzenlemeler yapıldı

"MEMLEKETİN SORUNLARINI DÜŞÜNEN YOK"

Maddenin görüşmeleri sırasında söz alan CHP’li Çakırözer, pakette toplumun kanayan yaralarına çözüm sunulmadığını belirterek, maddeye tepki gösterdi. Çakırözer, “Bu paket, toplumun kanayan yaralarına hiçbir çözüm sunmuyor. Öğretmenler, polisler, din görevlilerimiz, hemşirelerimiz ve diğer kamu emekçilerinin beklediği 3600 ek gösterge bu pakette yok. Atanamayan yüz binlerce öğretmene müjde yok. Emeklilikte yaşa takılan yüz binlere umut yok. Emeklilerimize yaşayabilecekleri bir zam imkânı da yok. Kadroya alınmayan, kadroya alınsa bile yüzde 4'lük zamma mahkûm edilen yüz binlerce taşeronunu derdine derman yine bu pakette yok. Bu pakette ne var? Bu pakette ulufe gibi dağıtılacak büyükelçilik unvanları var” dedi.

"KİMLER İÇİN ÇIKARIYORSUNUZ?"

Teklifte görüşülen on ikinci madde ile özel bir misyon nedeniyle büyükelçi unvanı verilerek görevlendirilenlerin, bu unvanları Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe ömür boyu büyükelçilik unvanı devam edeceğini dile getiren Çakırözer, “Büyükelçilik, istisnai bir kadrodur, devleti, bayrağı temsil eden önemli bir kurumdur ama şimdi Cumhurbaşkanı kimi isterse onu büyükelçi yapabilecek. Memleketin bunca bekleyen sorunu varken büyükelçilik unvanı dağıtmanın acelesi nedir? Dışişleri ve devlet geleneğine aykırı bu maddeyi kimler için çıkarıyorsunuz? Büyükelçi yaptığınız milletvekilleri yetmedi mi?” diye sordu.

"DİPLOMASİDE LİYAKATİN YERİNİ, LİDERE SADAKAT ALDI"

Diplomasi bir liyakat işi olduğunu vurgulayan Çakırözer şöyle konuştu: “Diplomasi bir liyakat işidir. Kâtiplikten başlarsınız, ataşelik, konsolosluk, maslahatgüzarlık ve büyükelçiliğe uzanan bir yol. Türk hariciyecilerinin on yıllardır dünyanın en saygın diplomatları arasında sayılmasının en önemli sebebi uzun meslek yıllarının süzgecinden geçirilerek kazanılan bu liyakat ve tecrübedir. Profesyonel ölçülerini korumalarıdır, kendi kariyer sistemini işletebilmeleridir. Dışişleri Bakanlığımızda bu geleneğin korunması ve siyasi müdahaleden uzak tutulmasından sadece ve sadece ülkemiz kazançlı çıkar ancak son dönemde bakanlığa yapılan büyükelçi atamalarında liyakatin yerini partiye ya da lidere sadakatin alıyor olması kaygı vericidir.”

"BÜYÜKELÇİ YAPTIĞINIZ MİLLETVEKİLLERİ YETMEDİ Mİ?"

Yurt dışında meslek memuru olmayan 12 ila 15 arasında büyükelçi olduğunu hatırlatan Çakırözer, “AKP kurucusu ve Erdoğan'ın danışmanı eski milletvekili Şaban Dişli Hollanda'ya, eski AKP Milletvekili Murat Mercan Tokyo'ya, Erdoğan'ın Başdanışmanı ve AKP Milletvekili Abdulkadir Emin Önen Pekin'e, eski AKP Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara Makedonya'ya, eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşi Ayşe Sayan Kuveyt'e, eski AKP İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam Cakarta'ya, Merve Kavakcı Malezya'ya, Cumhurbaşkanının Başdanışmanı Lütfullah Göktaş Vatikan'a Büyükelçi atandılar. Ben "Bu isimler değersizdir." demiyorum. Ancak, onların değerlerinden, bilgilerinden faydalanmanın tek yolu büyükelçi atamak mıdır? Büyükelçi olmanın kriteri bu ülkede siyasi hayatının bir bölümünü AKP'de geçirmek ya da Cumhurbaşkanına danışmanlık yapmak mıdır? Hani liyakat, hani gelenek, hani profesyonel ölçüler, hani dirsek çürütme? Hiçbiri yok” dedi. (HABER MERKEZİ)