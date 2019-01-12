HDK Kadın Konferansı'ndan Leyla Güven'e ses olma çağrısı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadın Meclisi konferansını bugün Akar Hotel'de düzenledi. “Bedenimiz, emeğimiz, kimliğimiz için birlikte direniyor, dayanışmayı büyütüyoruz” şiarıyla yapılan Kadın Konferansı, divan seçimi ve saygı duruşu ile başladı. Konferansın yapıldığı salonda, “Ölümden değil yaşamdan, savaştan değil barıştan yanayız”, “Sokakta evde işte kadınlar faşizme karşı direnişte” yazılı pankartlar ile farklı dillerde “Vardık, varız, var olacağız” pankartları yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, tecridin kaldırılması gerektiğini ifade ederken, “2012’den beri nasıl AKP'nin kadın düşmanı politikalarına direniyorsak, 2015'ten beri de faşizme karşı direniyoruz” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Leyla Güven'e ses olunmazsa karanlık günlerin devam edeceğini söyledi.

'KADINLAR YAN YANA DURARAK SAVAŞI DURDURABİLİR'

Açlık grevinde olan HDP Milletvekili Leyla Güven’i selamlayarak konuşmasına başlayan HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Faşizmin mutlak bir karanlığı dayattığı bu dönemde Leyla Güven’in yaktığı özgürlük ve barış meşalesi yolumuzu aydınlatıyor. Leyla arkadaşımız teslim olmamamız ve direnmemiz gerektiğini hepimize gösterdi” dedi. Koçyiğit, kadınların yan yana durarak savaşı durdurabileceğini söyleyerek, “2012’den beri nasıl AKP'nin kadın düşmanı politikalarına direniyorsak, 2015'ten beri de faşizme karşı direniyoruz” dedi.

'LEYLA GÜVEN'E TUTUNMAZSAK KARANLIK GÜNLER DEVAM EDECEK'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşmasında Leyla Güven’in 66. günündeki açlık grevini selamlayarak, Güven’in tarihsel ve toplumsal bir soruna dikkat çekmek için bedenini açlık grevine yatırdığını kaydetti. Buldan, “Leyla Güven’in sesine ses olamazsak, onun çığlığını duyamaz ve elimizi Leyla Güven’e uzatamazsak, bu karanlık günlerin devam edeceği, demokrasinin ayaklar altına alındığı, demokratik siyasetin tasfiye edildiği yeni süreçlerle karşılaşacağımızı belirtmek isterim” dedi.

'YEREL SEÇİMLER KADINLARIN MÜCADELESİ İLE BAŞARILACAK'

Son 3,5 yılda Suriye başta olmak üzere Türkiye’de de barıştan, demokrasiden yana olan kesimlere çatışmalı süreç dayatıldığını belirten Buldan, Türkiye’de kadınların, yazarların, akademisyenlerin, bu ülkede barış isteyen herkesin bir şekilde cezalandırıldığını, cezaevlerinde rehin olarak tutulduğunu söyledi. Bugün kadınlar olarak daha güçlü ve kararlı olduklarını belirten Buldan, “Bu süreci lehimize çevirmenin yol ve yöntemini bulabilirsek, ben inanıyorum ki gelecek bizimdir ve gelecek gerçek bir demokrasinin, barışın, adaletin ve şu anda cezaevinde olan rehin tutulan başta kadın arkadaşlarımız olmak üzere herkesin özgürlüğünün sağlanacağı bu çatışmalı sürecinin bitip çözüm ve barış sürecinin örüleceği bir dönem olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yerel seçimlere kadınlar olarak damga vurulması gerektiğini belirten Buldan, seçimlerden sonra AKP’nin geriletildiği, kayyımlardan belediyelerin yeniden alındığı, HDP’nin güçlü bir temsiliyeti elde ettiği bir dönemin kadınların mücadelesiyle başarılacağına inandığını ifade etti.

Konferansa katılan KESK Eş Genel Başkanı Gülistan Atasoy da kadınların içinde olduğu işçi direnişlerini hatırlatarak, bu mücadelelerin birleştirilmesi gerektiğini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)