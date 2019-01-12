Şirketten ücretini alamayan işçiye ilginç yanıt

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında taşeron firma HS Ring Elektrik bünyesinde elektrik ustası olarak çalışan ve mesai, AGİ ve ihbar tazminatları ödenmeden işten atılan 9 işçi direnişe devam ediyor. İstanbul Valiliğine bağlı İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin denetiminde olan ve yüklenici firmasının Taş Yapı olduğu Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında taşeron firma HS Ring Elektrik bünyesinde elektrik ustası olarak çalışan İnşaat-İş üyesi 9 işçi mesai, AGİ ve ihbar tazminatları ödenmeden işten çıkarılmışlardı.

İŞÇİLER GÖZALTINA ALINDI

İnşaat-İş Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Direnişin dördüncü gününde de şantiye önünde ve Taş Yapı’nın merkez binası önündeydik. Taş Yapı’nın Altunizade’deki merkez binası önüne üçüncü kez eylem yapmak için giden arkadaşlarımız yolun kapatıldığını gördüler. Uygun bir yerden bina önüne giderek eylemlerindeki kararlılığı gösteren sendika yöneticimiz Yunus Özgür ile üyelerimiz Mehmet Zeybek ve Ramazan Yıldız gözaltına alındı. Arkadaşlarımızın gözaltına alınmasının ardından yine Taş Yapı binasının önüne giden bir sendika yöneticimiz ve bir üye arkadaşımız ise görüşmeye çağrıldı. Görüşmede yine oyalayıcı bir tutumla ‘Biz paraları hesaplara yatırıyoruz, internetle ilgili bir problem var demek ki’ gibi bahaneler öne sürüldü. Arkadaşlarımızın ücret dışındaki haklarının ödenmemesi tutumu devam ettirildi. Görüşmeden çıkan arkadaşlarımız Taş Yapı önünde bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra eylemi kendi iradeleriyle sonlandırdı. Dondurucu soğuğa, polis tacizine, her gün gözaltına alınmaya rağmen işçi arkadaşlarımızın alın terleriyle kazandıkları tek bir kuruşu bile patronlara bırakmamakta kararlıyız. Eylemimize pazartesi günü İPKB önünde ve tüm direniş alanlarında devam edeceğiz.” (İstanbul/EVRENSEL)