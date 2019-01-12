Paris'in merkezindeki bir fırında patlama: 2'si itfaiyeci 4 ölü
Paris'in merkezindeki bir apartmanın giriş katında bulunan fırında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Fransa’nın başkenti Paris’te Opera Binası ve ünlü alışveriş merkezleri Galeries Lafayette ve Printemps'in bulunduğu 9'uncu bölgedeki bir fırında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından söz konusu fırında yangın çıktı.
Sabah yerel saatle 09.00 civarı Trevise Caddesi'nde meydana gelen patlamada, apartmanın giriş katı tamamen harap oldu.
Patlama çevre binalardan da duyuldu. Patlamaya uyanan cadde sakinlerinin pijamalarıyla kendilerini sokağa attıkları görüldü.
Polis, patlamanın nedeni olarak gaz kaçağı üzerinde duruyor.
Olay yerinden geçilen fotoğraflarda patlama sonucu fırının bulunduğu apartmandaki evlerin ve sokaktaki araçların da ağır hasar gördüğü görülüyor.
İÇİŞLERİ BAKANI: DURUM KONTROL ALTINDA
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te bir fırında meydana gelen patlamada ikisi itfaiye eri 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Patlamanın ardından ilk açıklamasında ‘bilançonun ağır göründüğünü’ söyleyen Castaner, yaralılardan 10'unun durumunun ciddi olduğunu kaydetmişti.
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun kontrol altına alındığını ve 200 itfaiyeciyle yangına müdahale edildiğini kaydetti. (DIŞ HABERLER)