HÜDA PAR yerel seçimlere katılmama kararı aldı
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin: Genel İdare Kurulumuz 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı almıştır.
HÜDA PAR logosu
HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
Şahin, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart 2019 yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını belirterek, bu kararın boykot kararı olmadığını söyledi.
Planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaatinin hasıl olduğunu söyleyen Şahin, daha etkili bir siyasetle yollarına devam edeceklerini iddia etti.
30 Mart 2014 yerel seçimlerine bağımsız adaylarla katıldıklarını söyleyen 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere girmenin maddi anlamda olumsuz etki bırakacağı kanaati oluştuğunu söyledi:
“Yaşadığımız seçim tecrübeleri ve teşkilatlarımızın mevcut durumu itibarıyla yeni bir seçime girmenin, teşkilatlarımızın tamamlanması, planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaati hasıl olmuştur.”
Kararın boykot olmadığını söyleyen Şahin, kararlarının hayırlı olmasını diledi. (Diyarbakır/AA)