İsrail Suriye ve Gazze’yi havadan vurdu

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA, İsrail’in savaş uçakları ve ağır silahlarla Gazze’nin doğusundaki iki yerleşim yerini vurduğunu duyurdu.

WAFA’nın haberine göre, bombalanan iki yerleşim yeri de tamamıyla yok edildi. Ayrıca haberde, bombalama sonrası önemli ölçüde hasar meydana geldiği; herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da aynı gün Gazze sınırında yapılan bir protesto gösterisinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonrası Filistinli bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

SANA: İSRAİL'DEN ŞAM'A FÜZE SALDIRILARI ÖNLENDİ

Öte yandan Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) da İsrail'in Suriye'ye çok sayıda füze saldırısında bulunduğunu; çoğunun önlendiğini, sadece bir füzenin bir depoyu vurduğunu duyurdu. Ajans, Suriye hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini ancak sadece bir füzenin Şam Havaalanındaki depolardan birine isabet ettiğini duyurdu.

Ajans, Suriye Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafiğinin saldırılardan etkilenmediğini yazdı. (DIŞ HABERLER)