12 Ocak 2019 11:03Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ocak 2019 11:07
Evi kiralayıp kaçak kazı yaptılar, kaya mezarı tahrip ettiler
Eskişehir’de kiraladıkları evde kaçak kazı yapan kişiler, Roma dönemine ait kaya mezarı tahrip etti.
Fotoğraflar: DHA
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kiraladıkları evde yaptıkları kaçak kazıda, buldukları Roma dönemine ait kaya mezarı tahrip eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İkiçeşme Mahallesi Bayıraltı Sokak'taki evini 3 hafta önce kiraya veren A.A., bu kişilerin evinde kazı yaptığını görüp, polise başvurdu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, 2'nci derece arkeolojik SİT alanı sınırları içerisinde bulunan evin bazı odalarının 2 metre derinliğinde kazıldığını ve şüpheliler tarafından bulunan Roma dönemine ait kaya mezarın tahrip edildiğini belirledi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (Eskişehir/DHA)