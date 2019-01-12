12 Ocak 2019 10:41
‘Çıplak arama dayatmasını kabul etmeyen tutuklular darbedildi’
Rize Kalkandere Cezaevi’ne sevk edilen 3 tutuklunun cezaevinin girişinde çıplak arama dayatmasını kabul etmediği için darbedildiği belirtildi.
Fotoğraf: Flickr
Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Mahsun Sağlam ailesi aracığıyla hak ihlallerini kamuoyuyla paylaştı. Urfa 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilip cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasını kabul etmeyen Orhan Can, Kemal Yiğit ve Murat Budabak’ın darp edildiğini aktaran Sağlam, “Darp sırasında açlık grevinde olan Kemal Yiğit hastaneye götürülüyor. Fakat kendisinden haber alamadık. 6 Ocak’tan bu yana; Mustafa Türkan, Veysel Güler, Murat Şimşek, Erdem Aktı, Özgür Eksik, Şiyar Kara, Orhan Şakar ve Hüseyin Yıldırım adlı arkadaşlarımız açlık grevindeler. Bizler kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuyoruz. Grev tecrit kalkana kadar sürecek” diye belirtti. (MA)