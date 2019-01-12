Özgür Müftüoğlu: KOBİ'lere destek kredisi halkın cebinden verilecek

Hükümetin elindeki sınırlı kaynakları seçim öncesi ‘siyasi rant’ elde etmek için sermayeye ve KOBİ’lere dağıttığını dile getiren Akademisyen Özgür Müftüoğlu, devletin kasasından çıkacak bu kaynağın halktan toplanan vergilerle finanse edileceğini söyledi.

Ülkedeki işletmelerin çok büyük bir kısmının KOBİ'lerden oluştuğunu ve ekonominin bu işletmeler üzerinden yürüdüğünü hatırlatan Müftüoğlu, ancak Hükümetin teşviklerine rağmen küçük işletmelerin üretkenlik açısından çok başarılı olamadığını söyledi.

KOBİ'lerin çoğunlukla seçim öncesi dönemlerde gündeme geldiğine dikkat çeken Müftoğlu, hükümetin ‘siyasi rant’ güderek elindeki sınırlı kaynakları sermayeye ve KOBİ’lere dağıttığını kaydetti.

‘SİYASİ RANT GÜDÜLÜYOR’

Müftüoğlu, pakette yer alan Ziraat Bankası’nın kredi kartı borcu olanlara düşük faizle kredi açması konusu üzerinde de durdu. Müftüoğlu, bu konuda şunları söyledi:

“Ziraat Bankası'nın kredi kartı borcu olanların tamamına kredi vermesi mümkün değil. Elinde bu kadar kaynağı yok. AKP'nin izlediği ekonomi politikası kamu kaynaklarını aktarmaya yönelik. Kredi borçlarında da kamunun kaynaklarını alıp aktararak seçim öncesinde siyasi bir rant güderek yapıyor. Dolayısıyla ekonomik olarak bir karşılığı yok. Burada temel olarak sorgulanması gereken, bu krediler neden ödenemez hale gelmiş? Gelirleri çok düşük olan insanlar karınlarını doyurmak için borçlanma içine girmişler. Sorunun temeline gitmediğiniz zaman, seçim önü kısa vadeli bir şey olarak kalıyor.”

HALKIN CEBİNDEN ÇIKACAK!

Devlet kasasından çıkacak bu kaynağı yerine koymak için ise yine vergilerin arttırılacağını söyleyen Müftüoğlu, “Yani yine toplumun cebinden çıkmış olacak. Bu tam bir kısır döngü" diye belirtti. (İstanbul/MA)