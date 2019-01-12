Tren hattında iki iş makinesi çarpıştı: 2 işçi yaralı

İstanbul Kazlıçeşme-Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki iki iş makinesi kaza yaptı. Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre, kazada 2 işçi yaralandı.

İstanbul'da demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme-Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya-Akvaryum kesiminde iki iş makinesi çarpıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdi. İki iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçtan atlayan iki işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan çalışma sonrası iki iş makinesi çekilerek götürüldü.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: 2 İŞÇİ YARALANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çalışma ve malzeme taşıyan iki iş makinesinin çarpıştığı ve araçtan atlama sonucu iki işçinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Söz konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır." ifadesine yer verildi.

"BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KALKTI"

DHA'nın haberine göre kazayı gören bir görgü tanığı, "Sarı yol bakım aracı Florya tarafından korna çalarak geliyordu. Diğer araç sabit duruyordu. Üzerinde bir kişi çalışıyordu. Çarpıştılar. Büyük bir toz bulutu kalktı" dedi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Fotoğraf: DHA