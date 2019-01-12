Florya'da deneme seferi yapan iki tren çarpıştı: 3 yaralı

Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında elektrik hattı döşeyen araç ile ray bakım çalışmaları yapan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Halkalı-Gebze banliyö tren hattında ray bakım çalışması yapan araç, Florya mevkiinde aynı hatta elektrik hattı döşeyen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine itafiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı.

"BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KALKTI"

Kazayı gören bir görgü tanığı, "Sarı yol bakım aracı Florya tarafından korna çalarak geliyordu. Diğer araç sabit duruyordu. Üzerinde bir kişi çalışıyordu. Çarpıştılar. Büyük bir toz bulutu kalktı" dedi.

VALİLİK 1 KİŞİNİN YARALANDIĞINI AÇIKLADI

AA'da yer alan habere göre, yapımı devam eden Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan özel sektöre ait lokomotif ile elektrik hattı döşeyen araç Florya mevkisinde çarpıştı.

Valilikten yapılan açıklamada ise kazada araçta sıkışan 1 kişinin kurtarıldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Fotoğraf: DHA