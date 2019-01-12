‘Gökova Körfezi'nde saray yapıp ormanlık alanı betonlaştıran kim?’

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Çarşamba günü ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda yaptığı konuşmasında, “Deniz kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayreti olanlar var. Şu kapitalizm... Doğa şöyle olmuş böyle olmuş umurlarında değil” dedi.

Erdoğan'ın açıklaması akıllara AKP’nin ormanlık alanları talan eden projeleri getirdi. Tüm bu projeler doğrultusunda Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren yaşam alanı savunucusu Ertuğrul Barka, ekolojik yıkıma yol açacak Kanal İstanbul Projesi'nin AKP projesi olduğunu hatırlattı.

İstanbul'daki 3'üncü Havalimanı'nın yapımıyla büyük bir ormanlık alanın yıkıma uğradığını söyleyen Barka şu soruları sordu:

“Karadeniz'de yeşil yol kimler için kim tarafından yapılıyor? Yazın bile orman yangını olmayan Karadeniz'deki ormanlar kışın karlar altındayken nasıl oluyor da yakılıyor? Hemen ağaçlandırılacağı söylenen bu alanlara birkaç ay içinde villakonduları kimler yapıyorlar ve kimlere satılıyor, madencilik faaliyetleri ile yok edilen ormanlar kimin iradesiyle gerçekleşiyor?”

‘KAPİTALİZİM AKP’NİN TA KENDİSİDİR’

Enerji yatırımları nedeniyle de ormanlık alanların ve doğanın yok edildiğini sözlerine ekleyen Barka, “Yatırımcının beş yıldız otel yapmak istediği alanlarda nedense orman yangınları çıkartılıyor. Yatırımcının istediği kadar alan yakılabilecek kadar ustalaştılar bu işlerde. Bu ekolojik yıkımların başında kim vardı? Uzaydan kimse gelip doğayı talan etmedi. Böylece hazır orman içinde ve koyla bitişik bir turizm yatırımı gerçekleştirmiş oluyor. Kapitalizm AKP’nin ta kendisidir. Doğa şöyle olmuş, böyle olmuş umurlarında değil” ifadesinde bulundu.

‘GÖKOVA KÖRFEZİ SARAYA KURBAN EDİLDİ’

Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’ndaki 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yazlık konutunun Erdoğan için yıkılarak yeniden inşa çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Barka, burada 4 oda ve 1 salondan oluşan 230 metrekarelik konutun yerine 300 odalı yazlık yapıldığını söyledi. Barka, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bulunan doğal SİT alanı olarak koruma altına alınan Okluk Koyu’na yazlık saray için art arda plan değişiklikleri yapılarak, inşaat alanı 20 hektardan 65 hektara çıkarıldığını kaydetti. Gökova Körfezi, Marmaris, Ula, Menteşe bölgesi Bakanlar Kurulu kararı ile imara açılan Birinci Derece Doğal SİT Alanı ise 34 bin 162 hektarlık alan, 12 bin 544 hektara düşürüldüğünü dile getiren Barka, bu alanın 2 bin 447 hektarının denizde yer aldığına dikkat çekti.

Sarayın yapımına karşı direnişin olduğunu dile getiren Barka, Bodrum Denizciler Derneği'nin buna karşı açıklamaları olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Gökova Körfezi'nde Saray yapıp ormanlık alanı betonlaştıran kimdi? O yüzden Cumhurbaşkanımızın bize sarf ettiği sözlere inanmak elde değil. Çevredeki ağaçlar kesildi, inşaat çalışması sürüyor. Gökova körfezi bütün doğal zenginlikleri ile saraya kurban ediliyor durumda” dedi.

‘İKTİDAR YAŞAM DÜŞMANI SERMAYEYLE İŞBİRLİĞİNDE’

AKP'nin de doğayı ticari meta haline getirdiğine dikkat çeken Barka şöyle devam etti:

“AKP hükümeti doğayı ticari meta haline getirdi. Su olmazsa yaşam olmaz. Suyu nasıl paralı hale getirebilirsiniz ki? Küresel sermaye kendini büyütebilmek için bu tip iktidarlarla işbirliğindedir. Bu iktidarlar yaşam düşmanı sermayeyle işbirliğindedir. Türkiye'ye ihanetleri sermaye içindir!” (MA)