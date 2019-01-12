ABD İran karşıtı zirve düzenleyecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Polonya'da şubatta İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Ortadoğu zirvesi yapılacağını duyurdu.

Pompeo, bölgede 7 ülkeyi kapsayan Orta Doğu turu kapsamında gittiği Kahire'de ABD'nin Fox News televizyonuna konuştu.

Bakan Pompeo, Polonya'da 13-14 Şubat'ta Orta Doğu temalı, özellikle de İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini belirterek, “Onlarca ülke, Ortadoğu'da istikrar, barış, özgürlük ve güvenlik konusunda, özellikle de İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı nüfuzunu önlemek hedefiyle bir araya gelecek” diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF'TEN İRAN KARŞITI ZİRVEYE SERT TEPKİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun duyurduğu zirveye sert tepki gösterdi.

İran’ın 2’nci Dünya Savaşı'nda Polonyalılara destek olduğunu ancak bu ülkenin şimdi İran karşıtı ‘umutsuz bir sirke’ ev sahipliği yaptığını söyleyen Zarif, “Polonya, alnına sürülen bu utanç lekesini temizleyemez” dedi. (AA)