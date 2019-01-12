Pompeo: Suriye’den çekilme konusunda Türkiye ile görüşmeler sürüyor

Orta Doğu turu kapsamında Mısır'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile Suriye'den çekilme işleminin uygulama aşamalarını görüştüklerini söyledi.

Pompeo ziyaretinin son gününde Mısır devlet televizyonuna mülakat verdi.

Arapça tercümesi yayımlanan mülakatta Pompeo, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen perşembe günü telefonda görüştüklerini bildirdi.

Pompeo, Türkiye ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının uygulanması konusundaki detaylar üzerinde anlaşacaklarını kaydetti.

POMPEO'NUN ORTADOĞU TURU

Mike Pompeo, Orta Doğu turuna salı günü Ürdün'le başladı, ardından Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Birkaç saat süren Irak ziyaretinde Pompeo, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü, daha sonra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçti.

Mısır'a çarşamba akşamı gelen ABD Dışişleri Bakanı, perşembe günü Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bir araya geldi, ayrıca başkent Kahire'deki Amerikan üniversitesinde konuşma yaptı. Mısır devlet televizyonuna bir mülakat veren Pompeo, cuma akşamı BAE'ye gitti.

Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak, Mısır, Bahreyn ve BAE'den sonra Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor. (AA)

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