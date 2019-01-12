ABD ile diploması trafiği: Operasyon konusunda kriz sürüyor

ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından Türkiye ve ABD arasında diplomasi trafiği yoğunlaştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Türkiye’de yaptığı bir dizi görüşmelerden sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştü. 5 Şubat’ta da Türkiye’den bir heyet ABD’ye gidecek. Yapılan görüşmelerde kamuoyuna sızan ise, Fırat’ın doğusuna yapılmak istenen operasyon kapsamında ABD ve Türkiye arasında gerilimin yüksek olduğu. Zira, ABD kendi askerlerinin olduğu bölgeye operasyon yapılma tartışmasına dahi sert tepki gösteriyor. Ayrıca, Türkiye’ye Kürtlere saldırının kabul edilemeyeceği yönünde uyarılar verdi. Türkiye ise, Kürtlere operasyon yapılmadığını ifade ediyor ve bölgede ‘terörist’ler ile mücadele edeceklerini öne sürüyor. Yine, Türkiye bir süre askıya aldığı operasyon konusunda ABD’li yetkililerle yapılan özel görüşmelerde operasyonu ertelediklerini ifade ederken, Türkiye kamuoyuna ‘Her an girebiliriz’ açıklaması yapmayı sürdürüyor.

Son olarak, Ortadoğu turu kapsamında Mısır’da olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile Suriye’den çekilme işleminin uygulama aşamalarını görüştüklerini söyledi.

Pompeo ziyaretinin son gününde Mısır devlet televizyonuna mülakat verdi. Arapça tercümesi yayımlanan mülakatta Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen perşembe günü telefonda görüştüklerini bildirdi. Pompeo, Türkiye ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararının uygulanması konusundaki detaylar üzerinde anlaşacaklarını kaydetti.

KOALİSYON, IRAK’TAKİ HATALARINDAN DERS ÇIKARMADI

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, “Koalisyon, Irak’taki hatalarından ders çıkarmış olsaydı, Rakka’nın mutlak yıkımı önlenebilirdi” dedi.

Maalouf, ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin, “ABD öncülüğündeki koalisyonun, Rakka’da ve başka yerlerde neden olduğu yüzlerce sivilin ölümü konusunda anlamlı soruşturmalar yürütme sorumluluğunu görmezden gelmeyi sürdürmesi içler acısı. Koalisyon, düzenlediği bombardımanların ardında bıraktığı yıkımı yüzsüzce göz ardı etti, bir de geride kalanlara herhangi biçimde çare veya tazminat önerme niyeti olmadığını netleştirerek yaraya tuz bastı” ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü yetkililerinin, çatışmanın sona ermesinin ardından çeşitli vesilelerle Rakka’yı ziyaret ettiğine işaret eden Maalouf, burada görüşülen yüzlerce kişiden birinin bile yaşamlarını yeniden kurmaya çalışırken, koalisyonun kendileriyle iletişime geçtiğini dile getirmediğini aktardı.

Lynn Maalouf, ABD öncülüğündeki koalisyonun, Rakka’dan önce Irak’ın Musul kentinde düzenlediği operasyonda çok sayıda sivilin öldüğünü, evlerin yıkıldığını ve altyapının büyük hasar gördüğünü, sonrasında yardım için “zar zor” çaba gösterdiğini belirterek, “Koalisyon Irak’taki hatalarından ders çıkarmış olsaydı Rakka’nın mutlak yıkımı önlenebilirdi. Beraberinde böylesine yaygın sivil yıkımı bırakmak, koalisyonun ifade edilen değerlerine aykırı, insani açıdan menfur bir şey” diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

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