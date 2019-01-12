12 Ocak 2019 07:43
Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ocak 2019 07:46

İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle araçlar yollarda kaldı

İzmir’de iki gündür süren sağanak nedeniyle bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Karşıyaka’da devrilen ağaç üç araçta hasara neden oldu.

İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle araçlar yollarda kaldı

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    İzmir'de devam eden şiddetli yağış araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Kentte iki gündür etkili olan sağanak, bazı sokaklarda su baskınlarına yol açtı.

    Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti.

    Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde de sağanak yüzünden bazı araçların su birikintilerinde kaldığı görüldü. Kimi araç sahipleri kendi imkanlarıyla otomobillerini kurtardı. Diğer araçlar ise çekici yardımıyla su birikintilerinin içinden çıkarıldı.

    Karşıyaka ilçesi Nebil Susup Sokağı'nda toprağı gevşeyen çam ağacı park halindeki üç otomobilin üzerlerine devrilerek hasar görmelerine neden oldu. Ağaç, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı. (İzmir/AA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Açlık grevleri 'hayati tehlike' sınırında!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Elitizm ne yana düşer?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İZBAN grevinin ardından

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Suriye'nin geleceği, Kürtler ve AKP

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    'Devlet baba'dan gerçek babaya!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Seçim dervişleri

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Google'da taciz en tepeden mi örtbas ediliyor?

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Satranç Federasyonuna 'uşak' soruları

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Yasal doğum izninden önce kullanılan izin ücretsiz doğum izni kapsamında olmaz

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürt sorununun görülmeyen yüzü: Yoksulluk!

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    ‘Lütfen şu dikey yapılaşmaya müsaade etmeyelim’*

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Yeniden yapılandırma!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Katledilişlerinin 100. yılında Karl ve Rosa’nın izinden...

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    MEB’in öğretmen vizyonu: Medyumluk mu, kahinlik mi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İran'ın idam ettiği Panahi’nin son sözleri fezleke konusu oldu!
    İran'ın idam ettiği Panahi’nin son sözleri fezleke konusu oldu!

    HDP milletvekilleri İmam Taşçıer ve Semra Güzel hakkında Kürt aktivist Ramin Hossein Panahi için yaptıkları paylaşımlar nedeniyle fezleke hazırlandı.

    ABD İran karşıtı zirve düzenleyecek
    ABD İran karşıtı zirve düzenleyecek

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Onlarca ülke İran'ın istikrarsızlaştırıcı nüfuzunu önleme hedefiyle bir araya gelecek.

    Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi
    Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

    Düzce'de faaliyete geçmemiş deneme üretimi yapan lastik atıklarından elektrik üreten fabrikanın filtresinin patlaması sonucu çevreye gaz yayıldı.

    Sokakta kalan hamile kadın 6 çocuğu ve kendisi için yardım istiyor
    Sokakta kalan hamile kadın 6 çocuğu ve kendisi için yardım istiyor

    Doğum yapmak üzere olan bir kadın bu soğukta sokaklarda kaldı. Çaldığı kapıların hepsinden eli boş dönen Selda doğum yaptığında ne olacak?

    Dersim'de yurttaşlar: İttifak olsun, oylar bölünmesin
    Dersim'de yurttaşlar: İttifak olsun, oylar bölünmesin

    Dersim’de Evrensel’e konuşan yurttaşlar, "HDP alırsa kayyım atanır" söylemine karşı çıkıyor: Sen iradene sahip çık, isterse kayyım atasınlar.

    Tamteks'de baskılara dayanamayan bir işçi sinir krizi geçirdi
    Tamteks'de baskılara dayanamayan bir işçi sinir krizi geçirdi

    Çorlu'daki Tamteks fabrikasında sendikalaşan işçilere dönük baskılar artıyor. Baskılara dayanamayan bir işçi sinir krizi geçirdiğini söyledi.

    Fransa'da sarı yeleklilerin eylemi yasaklandı
    Fransa'da sarı yeleklilerin eylemi yasaklandı

    Fransa'nın Bourges kentinde sarı yeleklilerin yapmayı planladığı gösteri valilik tarafından yasaklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Ford Otosan İşçisi: Ücretlerimizden aylık 800 lira vergi kesilir oldu
    Ford Otosan İşçisi: Ücretlerimizden aylık 800 lira vergi kesilir oldu

    Ford Otosan İşçisi: Aman ha vergiye itiraz edersek vatan haini oluveririz. 'Sen bu ülkeyi düşünmüyor musun?' der, kendi cebini düşünen büyüklerimiz.

    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?
    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?

    Sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde neler yapılabilir? Sizin için küçük onlar için büyük olan birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz.

    Diğer hikayeler...
    Ezhel’den hapis istemine tepki: Rap’i bırakıyorum hukuk okuyacağım
    Ezhel’den hapis istemine tepki: Rap’i bırakıyorum hukuk okuyacağım
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    UEFA , Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'ini açıkladı
    UEFA , Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'ini açıkladı
    Şebnem Sönmez: Oyuncular Sendikası yolundan ayrılmış değil
    Şebnem Sönmez: Oyuncular Sendikası yolundan ayrılmış değil
    Yatağan'da kömür bandının çökmesi olayında 15 yıla kadar hapis istendi
    Yatağan'da kömür bandının çökmesi olayında 15 yıla kadar hapis istendi

    2 işçinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili tutuksuz yargılanan 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Yeter ki Kılıçdaroğlu'yu tazminata mahkum edin
    Erdoğan: Yeter ki Kılıçdaroğlu'yu tazminata mahkum edin

    AKP, yerel seçimler için Trabzon'da belirlediği başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'yu hedef aldı.

    Mersin’de KHK ile ihraç edilen emekçiler işe dönmeyi bekliyor
    Mersin’de KHK ile ihraç edilen emekçiler işe dönmeyi bekliyor

    Mersin’de ihraç edilen 96 kamu emekçisi, savcılığın ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı vermesi üzerine yeniden işlerine dönmeyi bekliyor.

    Leyla Güven çağrısı: Diyalog ve çözüm ortamı için adım atılsın
    Leyla Güven çağrısı: Diyalog ve çözüm ortamı için adım atılsın

    Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu, Leyla Güven'in ağırlaşan sağlık durumuna dikkat çekerek sorumluların adım atması gerektiğini vurguladı.

    İşten atılan Sibaş işçilerinin direnişi 15. gününde
    İşten atılan Sibaş işçilerinin direnişi 15. gününde

    Aydın Söke’de sendikaya üye oldukları için işten atılan Sibaş işçileri fabrika önündeki direnişini 15 gündür sürdürüyor.

    Almanya’nın Türkiye ve Suudi Arabistan’a silah satışı arttı
    Almanya’nın Türkiye ve Suudi Arabistan’a silah satışı arttı

    Almanya geçen yıl demokrasi ve insan hakları konusunda eleştirilerin hedefinde olan Türkiye ve Suudi Arabistan’a silah satışını önemli oranda artırdı.

    İzmir Barosu İZBAN grevinin yasaklanmasına tepki gösterdi
    İzmir Barosu İZBAN grevinin yasaklanmasına tepki gösterdi

    İzmir Barosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İZBAN grevini yasaklamasına tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Aydın'da hastaneye 300 metre uzaklıkta JES açılıyor!
    Aydın'da hastaneye 300 metre uzaklıkta JES açılıyor!

    Aydın’ın en büyük hastanesinin yanı başına JES kuran şirket proje tanıtım dosyasında zeytinlik alanları adeta gizlemiş.

    GÜNCELLENDİ
    Eczaneye giden her 100 hastadan 20’si ilaç yokluğundan geri dönüyor
    Eczaneye giden her 100 hastadan 20’si ilaç yokluğundan geri dönüyor

    Türk Eczacıları Birliği ve Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası piyasada ilaç yokluğuna dikkat çekti, vatandaşların mağduriyetine dikkat çekti.

    Devletten ihracatçıya 3 milyar lira
    Devletten ihracatçıya 3 milyar lira

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara 3 milyar 104 milyon liralık destek sağlanacağını açıkladı.

    Oyuncular Sendikasından sinema yasa teklifi için ‘sansür’ uyarısı
    Oyuncular Sendikasından sinema yasa teklifi için ‘sansür’ uyarısı

    Oyuncular Sendikası, sinema yasa teklifinin sansür getirebileceğini ve çok sesliliği ortadan kaldıracağını savunarak geri çekilmesini istedi. 

    Rusya: Suriye hükümetinin Kürtlerle diyalog kurması önemli
    Rusya: Suriye hükümetinin Kürtlerle diyalog kurması önemli

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Zaharova Şam yönetimi ile Kürtler arasında diyalog kurulmasının özel önem taşıdığını söyledi.

    Fethi Gürer: Deniz kenarlarındaki orman alanlarını imara kim açtı?
    Fethi Gürer: Deniz kenarlarındaki orman alanlarını imara kim açtı?

    CHP'li Gürer'den Erdoğan'a tepki: Bu Meclis'te kanun geçirip deniz kenarlarındaki orman alanlarının imara açılmasının yolunu kim açtı?

    Çakırözer: Önlem alınmazsa gazeteler kapanacak
    Çakırözer: Önlem alınmazsa gazeteler kapanacak

    CHP'li Utku Çakırözer, basın kuruluşlarını ayakta tutan resmi ilanlara ilişkin 'vergi borcu yoktur' şartının ertelenmemesini eleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Oyuncu Deniz Çakır: Yapılan suçlamaları reddettim
    Oyuncu Deniz Çakır: Yapılan suçlamaları reddettim

    Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Çakır, adliye çıkışı açıklama yaptı: Bahsi geçen hiçbir şeyi yapmadım. Suçlamalar benim duruşuma ters

    KESK yerel seçim tavrını açıkladı
    KESK yerel seçim tavrını açıkladı

    KESK basın toplantısı düzenleyerek 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin tutumunu açıkladı.