12 Ocak 2019 07:35
Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ocak 2019 17:39

Düzce'de fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Düzce'de faaliyete geçmemiş deneme üretimi yapan lastik atıklarından elektrik üreten fabrikanın filtresinin patlaması sonucu çevreye gaz yayıldı.

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Düzce'de fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fotoğraf: AA

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    Düzce Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) henüz üretime geçmeyen lastik atıklarından geri dönüşüm yaparak elektrik üreten bir fabrikanın deneme çalışması sırasında patlayan filtresinin çevreye yaydığı gazdan ve dereye akıttığı atıktan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Atıkların karıştığı derenin geçtiği mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

    Akşam saatlerinde OSB'ye yakın bölgede bulunan Duraklar Köyü Dere Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle içerisinden geçen dereden ağır bir koku geldiğini köy muhtarı Nail Soydaş'a bildirdi.

    Bölgedeki kokunun zaman geçtikçe ağırlaşması mahallede yaşayan bazı vatandaşların nefes darlığı yaşamasına neden oldu. Köy muhtarı Soydaş, jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler, karşılaştıkları ağır kokudan etkilenerek mahallede bulunan vatandaşlara maske dağıttı. Gazdan etkilenen 3 çocuk ise sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    GAZ ÖLÇÜMÜ YAPILDI

    Bölgede zehirli gaz olabileceğini düşünen jandarma ekipleri, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, gaz maskelerini takarak yayılan gazın ve dereden akan yakıtın ölçümünü gerçekleştirdi.

    Zehirli olmayan fakat yaşlı ve çocuklarda rahatsızlığa neden olabilecek gaz nedeniyle mahallede bulunan 11 evde yaşayanların yakın akrabalarına gitmeleri gerektiği bildirilerek tahliye işlemlerine başlandı.

    Köy muhtarı Soydaş, bu gazın birkaç gün önce de olduğunu ve fazlasıyla rahatsızlık verdiğini söyledi.

    Vatandaşların mağdur olduğunu ve buna sebep olan fabrikanın bir an evvel kapatılması gerektiğini anlatan Soydaş, “Bu ilk defa olmadı. Burada AFAD ve sağlık ekiplerimiz var. Vatandaşlarımız rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Bu atıkların dereye değil başka gidere verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

    “HENÜZ AÇILMAMIŞ FABRİKA BUNDAN SONRA DA AÇILMAYABİLİR”

    Olay yerinde incelemelerde bulunan Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, fabrikanın işlemlerinin bundan sonra durdurulabileceğini söyledi. Kokunun neden kaynaklandığını inceleme sonrası açıklayacaklarını söyleyen Kartal, “Fuel oil olarak tahmin ettik ama şüphelerimiz var. AFAD ekiplerimiz bölgede ölçüm yaptı ve herhangi zehirli bir gaz değil. Yağmur yağması sebebiyle bu kokunun oluştuğunu tahmin ediyoruz.”

    VALİLİK: ÖLÇÜMDE ZEHİRLİ GAZ TESPİTİ YAPILMAMIŞTIR

    Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Merkez Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Baykan Fabrikası adlı işletmenin kimyasal atık sularının kaçak alarak kanala verdiği' konulu şikayet üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince olay mahalline gidilmiştir. Jandarma, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede OSB’de kurulum aşamasında olan Lima Geri Dönüşüm Ltd. Şti. firmasının (araba lastiklerinden elektrik enerjisi üreten) lastik geri dönüşümü denemesi yapıldığı esnada piroliz ünitesinde bulunan buhar basınç tankında plastik basınç valfinin patladığı, valften çıkan basınçlı ve kokulu gazın yere çökerek yağmur suyu hattına karışmış olabileceği, patlayan valfin bantlanarak kapatıldığı, o sırada fabrika binası içerisinde bulunan rögara karbon siyahı kaçmış ihtimali ile işletme yetkilileri tarafından fabrika içi temizlik çalışmaları yapıldığı tespit edilmiştir."

    Bölgede AFAD ekiplerinin çalışmalarını aralıklarla sürdürdüğüne değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 

    "AFAD ekibi tarafından yapılan ölçümde zehirli gaz tespiti yapılmamıştır. Firma ile ilgili yapılan tespitler neticesinde çevre kanunu uyarınca gerekli idari işlemler gerçekleştirilecektir. İmkanlar dahilinde kurutma kanalında gerekli önlemler alınmış olup derede temizlik çalışmaları lisanslı firma olan AREL Çevre Danışmanlık firması tarafından yapılacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalara eşlik edilerek gerekli hassasiyet içerisinde kirlilik giderilecektir." (Düzce/AA)

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