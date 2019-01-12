ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı
ABD'nin New Jersey eyaletinde Newport Centre isimli alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
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ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey City bölgesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Jersey City Belediye Başkanı Steve Fulop, yaptığı açıklamada, Newport Centre adlı alışveriş merkezinde akşam saatlerinde ateş açıldığını, bir kişinin karnından diğerinin kolundan vurulduğunu belirtti.
Yaralıların durumunun ciddi olduğunu belirten Fulop, olayın bir çete kavgasından çıktığının düşünüldüğünü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Saldırının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi. (AA)
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