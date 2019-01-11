11 Ocak 2019 19:36
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Grafik: AFAD
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 19.09'da, merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Yerin 8,40 kilometre derinliğinde keydana gelen depremi hissedenler kısa süreli korku yaşadı. (DHA)
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