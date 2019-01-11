Jeoloji mühendisleri: Samanlıkla 100 katlı binanın kontrolü bir olacak

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile ilgili tebliğde kırsal kesimde yapılacak tek katlı konut veya samanlık yapısı ile İstanbul Şişli’de yapılacak 100-150 katlı gökdelen inşaatının “gözetim ve kontrolü”nün aynı esaslar çerçevesinde yapılacağı dile getirildi.

Yapılana açıklamada Resmi Gazetede “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ’nin yayınlandığı hatırlatılarak, “Bu tebliğ ile Van Erçiş Çelebibağ mahallesinde, yani kırsal kesimde yaşayan bir yurttaşımızın yapacağı tek katlı konut veya samanlık yapısı ile İstanbul Şişli’de yapılacak 100-150 katlı gökdelen inşaatının 'gözetim ve kontrolü'nü aynı esaslar çerçevesinde yapılacağına ilişkin düzenleme hayata geçirildi” denildi.

Tebliğ ile yapılarda mühendislik hizmetlerinin yürütülmesinin neredeyse imkansız hale getirildiğine vurgu yapılarak şöyle denildi: Anayasamıza göre en temel insan haklarından olan, yurttaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılanması olanaksız hale getirilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile; 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu yok sayılmış, kırsal ve kentsel dar gelirli yurttaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapacakları tek katlı basit mühendislik yapıları ile 100-150 katlı yapıların “gözetim ve kontrolü” hizmetlerinin aynı esaslara göre yapılacağı düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile dar gelirli yurttaşların mühendislik hizmeti almasının olanaksız hale getirildiği ifade edilen açıklamada, “Bazı deprem istismarcılarına rant aktarma amacı taşıyan düzenlemeler yapılmıştır. 18. 03.2018 tarihinde yayınlanan 'Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin çıktığı günden bu yana başta İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi çok sayıda kurum ve kuruluş odamız tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen, uyarılarımız göz ardı edilmiştir” denildi.

“Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, tüm ilgili kurumları ve kamuoyunu bir kez daha uyarıyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: ZF zemin üzerine oturan Van Erçiş Çelebibağ Mahallesinde tek katlı konut inşa eden bir yurttaşımızın yapacağı yapının gözetim ve kontrolü ile İstanbul Şişli’de yapılacak 100-150 katlı bir yapının gözetim ve kontrol aynı mühendislik kıstaslarına bağlanmıştır. Bu akıl almaz düzenlemenin bir ana önce durdurularak yürürlükten kaldırılmasını, sorunlara ortak değerler çerçevesinde çözümler üretilmesini diliyoruz. (HABER MERKEZİ)