Ford Otosan İşçisi: Ücretlerimizden aylık 800 lira vergi kesilir oldu

Ford Otosan İşçisi

Kocaeli

Yeni bir yıl, yeni vergiler... Ülkedeki krizin faturası yine biz işçilere çıkarılıyor. Önceden yüzde 15 olan vergi dilimimiz yeni yılla birlikte yüzde 20’ye çıkarıldı. Sağ olsunlar devlet büyüklerimiz şimdiye kadar vergi uydurup (KDV, ÖTV gibi) bizi külfet altına sokuyorlardı. Şimdi de vergi basamağını yükselterek sırtımıza bir yük daha yüklemeyi başardılar.

Brüt ücret üzerinden halihazırda zaten vergi alınıyorken şimdi de sen çok kazandın bunun vergisini ver diyorlar. Bunun adı soygun ya da haraç kesmek bence. Devlet eliyle soyuluyoruz. Kaç lira maaş alıyoruz da fazla kazanmış oluyoruz! Bu kazancın ekstra vergisini veriyoruz. Geçtiğimiz yıl bir üst vergi dilimine girdik. Bütün çalışanlar sene sonunu zor getirdi. Herkesin cebi delindi. Millet birbirinden borç alarak sene sonunu getireyim de şu vergiden kurtulayım diye ocak ayını iple çekti. Maaşlarımızdan 600-800 lira arası aylık vergi kesilir oldu bu yıl. Bizim için bu rakamlar çok büyük. Bizlerden bu denli yüksek vergi alan devletimiz patronlarımızdan ne aldı; koca bir hiç.

Bu ülkede ben kendimi bildim bileli vergi rekortmenlerimiz sanatçılar oluyor. Koskoca holding sahipleri neden vergi rekortmeni olamıyor. Adamlar binlerce işçi çalıştırıp, yüzlerce fabrika sahibi iken sanatçılardan daha az mı kazanıyor? Bunun mümkün olması bir kere imkansız. Kiminin evinde lüks araba koleksiyonu var. Kiminin yalıları, villaları var ama vergi vermeye gelince bizim yöneticilerimiz adamlara kıyak bize kazık atıyorlar. Paran varsa zaten devletin yöneticileri patronların ağzının içine bakıyor, bu adamlar ne istese de biz yapsak diye. Ne de olsa adamların koluna 125 bin liralık saatler hediye ediliyor. Ceplerine ne konuluyor onu da Allah bilir, biz de görmezden geliriz. Adamlar devlet büyüğü biz mi onlar mı iyi bilecek?

Aman ha vergiye itiraz edersek de vatan haini oluveririz. Sen bu ülkeyi düşünmüyor musun derler kendi cebini düşünen büyüklerimiz. Yaftalar, hain ilan ederler. Birileri seçimlerde fakir olanların elektrik faturalarını ödemeyi vadeder. Kim bu insanları bu hale soktu peki? Ayrıca kimin parası ile kimin borcunu harcını ödüyorlar? Milleti bu şekilde mi kurtaracaklar?

Geldik zurnanın zırt dediği yere. Alın işte size özelleştirmenin getirisi. Fabrikaları hatta yolları ve köprüleri böyle zenginlere devredersen bunların getirisi bize vergi yükü olarak geri döner. Her şeyi dolara endeksleyenler; bir zahmet bizlerin maaşlarını da dolara endeksleyin!

Hepimize yeni yılda geçmiş olsun. Her geçen gün geçmişi arar oluyoruz. Farkına varalım artık!