Tamteks'de baskılara dayanamayan bir işçi sinir krizi geçirdi

Tuncay SAĞIROĞLU

Çorlu

Çorlu'da bulunan Tamteks fabrikasında patron ve fabrika yönetimi işçilerin sendikalaşmasını önlemek için bir taraftan işçi çıkarırken diğer taraftan işçiler üzerinde baskıyı arttırıyor. Baskılar sonucu işçiler sinir krizi geçiriyor.

H&M, Mark Spencer, İndeks gibi uluslararası firmalara çalışan Tamteks’te çalışan işçilerin sendikalaşması (TEKSİF) üzerine işçiler üzerindeki baskı arttı. Tamteks Dikimhane Bant Şefi Haydar Sarak sendikal faaliyet yürüttüğü için işten atıldı. Songül Avcı isimli kadın işçi ise psikolojik baskı yüzünden sinir krizi geçirdiğini anlattı. Songül Avcı başından geçenleri şöyle anlatıyor: "Ben işçi temsilcisiyim. İş güvenliği kurulu için seçim yapıldı ve bizim bölümden ben seçildim. Yaşadığımız sorunların çözümü için TEKSİF’te örgütlenmeye başladık. Yönetim bunu engellemek için işçiler üzerinde baskı kuruyordu. Üç gün önce beni idari binaya çağırdılar. Burada beş saat boyunca ‘Fabrikaya niye ihanet ediyorsun’ diyerek baskı uyguladılar. Çeşitli iftiralarda bulunmaya başladılar. Bende tansiyon ve şeker hastalığı da var. Bu baskı sinirlerimi altüst etti. Ertesi gün üretimde çalışırken mobbing devam edince sinir krizi geçirmişim. Sinir krizi geçirince hastaneye kaldırdılar. Şimdi raporluyum."

ÜCRETLER DÜŞÜK, ADALETSİZLİK VE BASKI HAD SAFHADA

350 işçinin çalıştığı fabrikada işçiler 1800 ila 2 bin lira arasında ücret alıyor. “Krize rağmen çevre fabrikalar kadar daralmanın olmadığı Tamteks’in konfeksiyon bölümünde normalde günlük 250 bin adet kesim yapılıyor. Durgun olan şu günlerde dahi ortalama yüz bin adet üretim yapılıyor. Bu sayı toplam üretiminin küçük bir kısmı. Bulgaristan’da, Ordu ve İstanbul dahil bir çok yerde fabrikaları ve fason çalışan fabrikaların olduğunu söyleyen işten atılan Haydar Sarak, işçilerin sendikaya üye olma nedenini şöyle anlatıyor: Ücretler çok düşük. Baskı ve hakaret had safhada. Üretimin artması için işçiler sürekli zorlanıyor. İstenilen sayı sürekli artıyor. Bu sayı tutturulamayınca mobbing, hakaret hatta küfre maruz kalıyor. İşler yoğun olduğunda sabahlamalar dahil sürekli mesai yapılıyor. Ben bir ayda 14 gün sabahlamaya kaldığımı biliyorum. Bir işimiz çıktığında izin dahi alamıyoruz. Hastaneye gitsek peşimizden hastane aranıp gelip gelmediğimiz soruluyor. Senede dört defa aldığımız erzaklar ikiye düşürüldü. Biz de çareyi sendikaya üye olmakta gördük ve TEKSİF’e üye olduk.”

MÜŞTERİ İŞÇİDEN DAHA ÖNEMLİ

Uluslararası firmalara çalışan Tamteks müşterilerinin ihtiyaçları için “Üretimim her şeyin önünde” anlayışını savunduğunu, bunun için de sendikayı istemediğini söyleyen Haydar Sarak, “Yılbaşından önceki cumartesi sendika işçilere yemek verecekti. Bunun için işçiler saat 17.00’de normal saatte işten çıkmak istiyorlardı. Ama yemeğe katılımı engellemek için fabrika yönetimi 23.00’e kadar mesai koydu. Ben de gerginlik çıkmasın diye durumu yukarıya bildirdim. Fabrika müdürü dahil bütün yöneticiler ‘İşçileri sen idare edecek, kabul etmelerini sağlayacaksın. Sen işçilere çok yakın duruyorsun. İşçilere çok yüz verme. Otoriteni kurmalısın’ dedi. Benim sendikalaşmanın ve rahatsızlığın başında olduğumu sanıyorlar. Daha sonra hakkımda asılsız tutanaklar tutarak tazminatsız olarak işten çıkardılar” dedi.

İşten çıkarıldıktan sonra mücadelesine devam eden Haydar Sarak, vardiya çıkışında fabrikanın önüne gidiyor.

TEKSİF Çorlu Şube Başkanı Salih Koyuncu da “İşverenler ekonomik şartları gerekçe göstererek her yerde baskıyı arttırıyorlar. Bunu engellemek için örgütlenmekten başka çare yoktur. Buradaki örgütlenmeyi başka bir şubemiz sürdürüyor. Ama bütün şubelerimiz ve genel merkezimiz buradaki örgütlenme için bütün olanaklarını seferber etti. Sendika olarak Tamteks örgütlenmesinin ve işçilerin yanındayız” dedi.