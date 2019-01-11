Devlet ihracatçıya 3 milyar lira destek verecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mal ihracatına yönelik devlet yardımlarının gerek nitelik gerek nicelik olarak sürekli iyileştirildiğini söyledi. Pekcan, “Bu doğrultuda, 2018 yılında toplam 12 bin 255 firmamıza destek sağladık. 2019’da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz. Bu şekilde ihracatçılarımızın son dönemdeki güçlü performansını taçlandırmış bulunuyoruz. Yeni ekonomi programında da ilan edildiği gibi, önümüzdeki 3 yıllık dönemde kamu kaynaklarımızın öncelikli olarak ihracatı artıracak, teknolojik ürün üretimi sağlayacak, cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edilecek olması, ihracat odaklı politikalara verilen önemin en büyük göstergesidir” dedi. (Ankara/DHA)