İşten atılan Sibaş işçilerinin direnişi 15. gününde

Mesut KARA

Aydın

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan konserve fabrikası Sibaş Gıda’da Anayasal haklarını kullanarak Tekgıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin 28 Aralık’ta başlattıkları direnişleri devam ediyor.

Daha önce sendikaya üye oldukları için çoğu kadın 54 işçiyi işten atan Sibaş patronu, aralık sonunda 14 işçiyi daha işten attı. Fabrikanın karşısına çadır kurarak direnişe başlayan işçilerin çadırları, evde oldukları saatte jandarma tarafından söküldü. 233 kişinin çalıştığı fabrikada çalışanlardan 170’i işçi statüsünde. Sendika 117 işçiyi üye yaparak işyerinde yetkili sendika olmaya hak kazanmış durumda. İşten çıkarılan ve direnişlerini sürdüren işçiler geri adım atmayacaklarını söylüyor. Direniş alanında bulunan işçiler, “En doğal ve anayasal hakkımız olan sendikalaşmadan dolayı işten çıkarıldık. Haklarımız geri verilene, işe geri iade edilene, sendika olarak sözleşmeye oturana kadar mücadelemizi, direnişimizi sürdüreceğiz” diyor.

DESTEK BÜYÜYOR

En büyük destekçileri çocukları ve aileleri olan direnişçi işçilere destek ve dayanışma ziyaretleri de her geçen gün artıyor. Aydın genelinde birçok ilçeden ve emekten yana kesimler hakları ve ekmekleri için soğukta, ayazda, yağmurda direnen ve geri adım atmayan işçileri ziyaret ediyor. Kuşadası Emek ve Demokrasi Güçleri, Emek Partisi, ÖDP ilçe teşkilatları, Evrensel ve BirGün okurları da direnişteki Sibaş işçilerini ziyaret ederek dayanışma duygularını dile getirdi. “Sibaş işçisi yalnız değildir, haklı mücadelenizde yanınızdayız, zafer direnen işçinin olacak” diyen ziyaretçiler, işçilerle birlikte sloganlar atıp, halaylar çekti.