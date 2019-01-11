İzmir Barosu İZBAN grevinin yasaklanmasına tepki gösterdi

İZBAN işçilerinin grevinin yasaklanması üzerine yazılı açıklama yapan İzmir Barosu, “Cumhurbaşkanının; işçi haklarına, demokrasiye ve grev hakkına bir darbeyi andıran bu kararı, hukuki dayanaktan yoksun, Anayasa’ya, yasal düzenlemelere ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır” ifadelerini kullandı. En temel sendikal haklardan olan ‘grev hakkı’nın adeta gasbedilir şekilde engellendiğini ifade eden İzmir Barosu, “Daha önce de şimdi de karşı çıkıyoruz ve diyoruz ki; ‘Sadece bir kişinin ağzından çıkacak söz ile böylesine bir hakkın işçilerin elinden alınması keyfiliğin ve tek adam yönetiminin en basit tezahürüdür’ dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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