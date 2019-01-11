Ergene Nehri taştı, iki köy yolu ulaşıma kapandı
Ergene Nehri'nin taşması sonucu Pehlivanköy ilçesinde iki köy yolu ulaşıma kapandı.
Ergene Nehri'nin arşiv fotoğrafı (Fotoğraf: Engin Özmen/DHA)
Trakya bölgesindeki sağanak ve Yıldız Dağları’ndaki kar erimeleri sonucu Ergene Nehri’nde artan debi, Pehlivanköy ilçesinde taşkına yol açtı, tarım arazileri su altında kaldı.
Nehir suyunun çevreye yayılması sonucu, ilçeye bağlı Ağayeri ile Kuleli köylerine ulaşımı sağlayan yol kapandı.
Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede yaşayan Kerim Kırbaş, nehir debisinin hızla yükselerek yayıldığını ifade ederek, her yıl yaşanan taşkın sorununa yetkililerin çözüm bulmasını istedi. (Kırklareli/AA)
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