Rusya: Suriye hükümetinin Kürtlerle diyalog kurması önemli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin çekilme kararı aldığı bir dönemde Şam yönetimi ile Suriyeli Kürtler arasında diyalog kurulmasının özel önem taşıdığını söyledi. Çekilme kararını doğru bulduklarını kaydeden Zaharova, ABD askerlerinin boşaltacağı bölgelerin kontrolünün Suriye hükümetine verilmesi gerektiğini belirtti.

'KÜRTLER SURİYE TOPLUMUNUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI'

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Aralık 2018 sonunda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekileceklerini açıkladı. Bu bağlamda, Kürtlerin Suriye hükümetiyle diyalog kurması özel taşıyor. Zira Kürtler, birçok kez dile getirdiğimiz gibi, Suriye toplumunun önemli bir parçası ve Kürtlerin bulunduğu bölgelerin yeniden Suriye hükümetinin kontrolüne girmesi, Suriye'nin komşularına yönelik güvenlik risklerini ortadan kaldıracak" dedi.

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'ABD ÇEKİLME KARARINA RAĞMEN SURİYE'DE KALMA İZLENİMİ OLUŞTURUYOR'

Sputnik'in haberine göre Zaharova, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasına rağmen, bu ülkede kalmak istediği izleniminin oluştuğunu söyledi: "Bugün itibarıyla, çekilmelerine rağmen kalmak için bahane aradıkları izlenimi oluştu. Washington'un resmi stratejisini görmediğimiz için onların Suriye'den çıkacağından sizin kadar emin değilim."

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'TÜRKİYE'YLE YAPTIĞIMIZ İDLİB ANLAŞMASINA BAĞLILIĞIMIZI KORUYORUZ'

aharova, Rusya ve Türkiye arasında 17 Eylül 2018'de yapılan İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulmasına yönelik anlaşmaya bağlılıklarını koruduklarını belirtti. Mariya Zaharova, ‘Türkiye ile Rusya'nın, Kürt sorunu konusunda ortak formül geliştirmesi gerekiyor' ifadelerini de kullandı.

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Zaharova'nın Türkiye'deki IP adreslerinden Rus Dışişleri'nin sitesine hacker saldırısı düzenleniyor

Zaharova basın toplantısında 2018 yılının dokuz ayında bakanlığın sitesi ve bağlı kaynaklarına yönelik 77 milyondan fazla hacker faaliyeti tespit edildiğini, Türkiye'deki IP adreslerinden de saldırıların olduğunu ifade etti.

"Uzmanlarımızın verilerine göre saldırıların gerçekleştirildiği adresler ABD, Japonya, Ukrayna, Romanya, İtalya, İngiltere, Kanada, Hollanda, Suudi Arabistan, Polonya, Türkiye ve Çin'de" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)