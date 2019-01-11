Öykü Arin için Kocaeli’de kök hücre kampanyası

İzmir’de yaşayan Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin, lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki çocukları Öykü Arin Yazıcı için ülke genelinde ve yurt dışında başlatılan kampanya sürüyor. Milyonda bir görülen bir hastalığa karşı mücadele eden Öykü Arin için uygun donör bulmak için vatandaşlar kan örneği veriyor.

Tüm Bel-Sen ve Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubeleri de duyurdukları kampanya ile Öykü Arin başta olmak üzere onun durumunda olan binlerce çocuk için seferber olacak. Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş ve Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi imzalı yapılan açıklamada şu açıklamalara yer verildi: “Elimizden geldiğince bu kampanyayı büyütmeye çalışıyoruz. Bu kampanyanın büyümesi sadece Öykü kızımız içinde değil, bu durumda olan binlerce çocuk içinde o kadar faydalı olacaktır.

Bizler bu kampanyamızı duyurmak ve gönüllü olarak kan vermek amacı ile 12 Ocak Cumartesi günü saat 14:00’de İzmit Kızılay Tıp Merkezi önünde buluşacağız ve hayat umudu için bekleyen tüm çocuklarımız ve aileleri için bir adım atacağız. Tüm Kocaeli halkımızdan 12 Ocak Cumartesi günü saat 14:00’de kampanyamıza destek olmalarını istiyoruz.” (Kocaeli/EVRENSEL)

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