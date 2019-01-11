Fethi Gürer: Deniz kenarlarındaki orman alanlarını imara kim açtı?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Deniz kenarlarını, ormanları betona çevirme gayreti içindeler” sözlerini hatırlatarak “Bu Meclis'te kanun geçirip deniz kenarlarındaki orman alanlarının imara açılmasının yolunu kim açtı?” diye sordu.

Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, AKP’nin geçen mart ayında, torba yasayla deniz kenarlarındaki orman alanlarının imara açmasını eleştirdi. Gürer, “AKP’nin ne yaptığını bugüne kadar anlayamadım. Söyledikleri farklı, yaptıkları farklı, insanlara anlattıkları farklı” dedi.

TBMM’de görüşülen 4324 sayılı Mera Kanunuyla ilgili teklifin 24. maddesi üzerinde söz alan Gürer, ilgili kanunun 14. maddesi üzerinde yeni bir düzenleme yapıldığına dikkat çekerek, “Bu düzenlemeyle 2004 yılından bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisinin farklı torba yasaların içinde getirdiği ve 9 kez meraların sınırlandırıldığı örneğin biri daha gerçekleşiyor” diye konuştu.

Türkiye’de meraların giderek azaldığını, cumhuriyetin ilk yıllarında 46 milyon hektar olan mera alanlarının 14.6 milyon hektara düştüğünü belirten Gürer, farklı araştırmalara göre ise mera alanlarının 11 milyon hektar olarak belirlendiğini vurguladı.

Fotoğraf: CHP

'RANT İÇİN BU ALANLARIN KULLANILMASI ÜLKENİN GELECEĞİNDEN ÇALMAKTIR'

Mera alanlarının azalmasının hayvancılık ve ülkenin doğal dengesi açısından da olumsuzluk yarattığını anlatan Gürer, “Farklı torba yasaların içinde meralara göz dikerek her seferinde farklı bir amaç uğruna bu meraları yok etmenin kime ne faydası olacak? Yalnızca rant için bu alanların kullanılması ülkenin geleceğinden çalmaktır. Çocuklarımızın, gençlerimizin, gelecekte bu topraklarda yaşayacakların hakkını bugünden gasp ediyoruz, yok ediyoruz. Toplulaştırma adına yapılan düzenlemelerde, farklı uygulamalarda mera alanlarının bir tarafından yok edilmesi devam ediyordu, bu kez de yasal düzenlemelerle bunlara kılıf da uyduruluyor” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, AKP’nin söylediği, yaptığı ve insanlara anlattıkları arasında ciddi farklar olduğuna da dikkat çekti.

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Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yerel Yönetimler Sempozyumunda yaptığı konuşmada, deniz kenarlarını, ormanları betona çevirme gayreti içinde olanların varlığına dikkat çekerek "Şu para var ya nelere muktedir? Bu kapitalizm nelere muktedir? Orman morman ne var ne yok kesiyor, atıyor, götürüyor. Doğa şöyle olmuş, böyle olmuş, umurlarında değil” sözlerini hatırlattı.

Gürer, “Daha geçen yıl mart ayında orman alanlarının deniz kenarlarında vasfını yitirdiği gerekçesiyle bu Mecliste kanun geçirip deniz kenarlarındaki orman alanlarının imara açılmasının yolunu kim açtı? Daha bir yıl önce bu Meclisten bu konuda kararı kim geçirdi? Şimdi de merayla ilgili yapılacak düzenleme için Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp "Mera alanlarını biz artırdık." diye yerel seçimlerden önce konuşursa artık yadırgamayacağım. Çünkü çıkan kanunlardaki amaçlananla Sayın Cumhurbaşkanının söyledikleri birbiriyle örtüşmüyor. Burada bir yanlış var. Ya Cumhurbaşkanının söylediklerini, imzaladığı kanunda, danışmanları farklı aktarıyor ya da bu gerçeği bile bile çarpıtıyor” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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